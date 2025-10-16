柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（16日）發文透露，有次柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，就說電腦中毒了，要買防毒軟體，但自己這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站，但柯文哲脫離社會太久，一時反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，後來自己察覺到時已經來不及了，只能著急地趕快找銀行掛失卡片，或許柯文哲還要一段時間才會恢復跟「正常人」一樣的思維。



陳佩琪表示，先生柯文哲離群索居一年，回家一個月了，自己還是覺得他，怎麼說呢？套句他的口頭禪，就是「怪怪的、怪怪的」。

陳佩琪表示，上次中秋夜拖柯文哲去中正紀念堂廣場跟月亮照個相，不曉得是體力差、還是不習慣周遭的人群，沒幾分鐘就吵著要回家，為了要說服柯文哲出來多活動一下筋骨，就說月亮有不同角度拍起來都很美，於是這裡拍拍、那裡照照，還提醒說柯文哲不在那段時間，大家晚上常在廣場排燭光祈福，另外就是靠近金甌女中出口旁的花圃長椅，就是35年前在他們在這裡約會時，說好要幫她揹皮包的，結果揹到不知道怎麼就弄丟了，害得她要到處重新申請證件，這是他們兩人一段過往的珍貴回憶，講到這些輕鬆的，柯文哲才終於露出笑容、不再堅持回家了。

陳佩琪提到，一年了，或許也是有些年紀了，親情、人際和社交的剝奪不易再回復，舉例來說，現代人離不開的3C產品，過去不論是當教授、主治醫師或做為黨主席時，就僅是出一張嘴，別人就把簡報、文件檔案或報表整理得清清楚楚、漂漂亮亮的丟上來，現在只剩孤單一人了，而自己也是只會基本的，柯文哲一切都得從頭學起，學不來就怨聲載道。

陳佩琪透露，有次柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，就說電腦中毒了，要買防毒軟體，但自己這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站， 但柯文哲脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，後來自己察覺到時已經來不及了，換自己著急地趕快找銀行掛失卡片。或許吧，柯文哲還要一段時間才會恢復跟「正常人」一樣的思維。

陳佩琪直言，感謝支持者和小草一直關心著柯文哲，阿北目前身體狀況還好，體檢做完了，石頭還是在，但幸好沒痛、沒血尿，就再觀察便是，其他像牙齒也安排了一連串治療療程，心臟也已做完檢查，只需持續複診即可。

陳佩琪說，為了讓柯文哲早日回復健康，自己每天早上都給柯文哲綜合維他命、魚油、葉黃素、牛樟菇等等的補品，每每柯文哲看到桌上一堆紅紅綠綠的好多種藥，問也不問，一把抓了就安心吞下去，以前自己常「恐嚇」難道不怕我毒殺你嗎，一年過去了，縱然人事已非，唯一不變的是柯文哲內心對她的那份信任和倚賴。