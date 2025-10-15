柬埔寨詐騙「台灣9公司」被制裁　名單曝光全在大安區

▲9間公司登記位置都在大安區一棟豪宅內。（圖／記者項瀚攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），指控其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約新台幣4兆8720億元），為司法部史上最大宗加密資產查扣案。同時，台灣有9間公司也被列入制裁名單，巧合的是這9間公司登記位置都在大安區一棟豪宅內。

根據美國司法部聲明，紐約東區聯邦法院已針對37歲擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志提出起訴。陳志原為中國福建籍商人，2015年創辦太子集團。美方調查指出，陳志表面上從事科技客服等工作，實際卻是操作「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙。

與司法部同步，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也發布制裁公告，對太子集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其使用美國金融系統、資產將被凍結，其他與其有交易往來的外國個人與公司也可能遭受二級制裁。

特別的是，在財政部公布的制裁名單中，有3名台灣籍女性被點名，並且列出9家台灣有限公司，名單分別為聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。

另外，根據台灣公司網資料顯示，聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8家公司都登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅內，且同為一位林姓負責人。