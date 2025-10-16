新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

▲立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

新加坡長年以嚴刑峻法維持社會秩序，為強化打擊詐騙犯罪，正研擬修訂刑法，未來凡涉入詐欺或協助詐騙者，「最高將面臨24下鞭刑」。國民黨立委洪孟楷指出，新加坡與台灣同樣深受詐騙之害，既然新加坡能採取重典，台灣也應思考是否能跟進，「亂世用重典，對詐騙犯施以鞭刑，才能真正嚇阻犯罪」。

「新加坡能！台灣能不能？針對詐騙犯用鞭刑，贊成請加一！」洪孟楷指出，亂世用重典。過去幾年，新加坡與台灣的情況相似，都深受詐騙之害。許多家庭的退休金、畢生積蓄被騙光，讓社會憤慨不已。雖然各國都不斷加重刑罰，但詐騙仍層出不窮，甚至讓民眾普遍希望「罰再重一點」。如今，新加坡考慮導入鞭刑，正是試圖在罰鍰與刑期之間，找到更有嚇阻力的處罰方式。

洪孟楷表示，目前新加坡對詐騙罪可判處最高10年監禁與罰款，但尚未包括鞭刑。僅2025年上半年，新加坡因詐騙造成的損失就達新台幣約107億元，案件數與金額仍不斷攀升。新修法草案中，凡替詐騙集團洗錢、提供身分資料、或擔任車手者，最高可處12下鞭刑；若為犯罪集團成員，更可達24鞭；依新加坡法律，成年男性（18至50歲）最高可受24鞭處罰。

洪孟楷提到，台灣過去長期飽受詐騙、酒駕等惡行困擾，雖然屢次修法加重刑罰，卻仍無法根治。過去也曾有學者與民眾倡議引進新加坡的鞭刑制度──他山之石，是否能夠攻錯？這或許需要更多社會共識，但新加坡已邁出更積極一步，台灣也該思考：我們能不能做？我們該怎麼做？才能真正嚇阻犯罪，遏止詐騙橫行。

洪孟楷說，日前他與立法院長韓國瑜前往日本國會交流，借鏡日本的優良政策。未來他也將建議韓國瑜，國會交流可前往新加坡，尤其希望能實地了解鞭刑制度，深入研究其對社會治安、犯罪率與民意接受度的影響，作為未來修法的參考依據。