詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

詐騙手段難防！有網友近日在Threads上驚呼自己「被詐騙了」，短短十分鐘，帳戶就少了十萬元，提醒大家務必小心一封來自「一卡通MONEY」的Gmail。貼文引發議論，「今天一卡通詐騙真的好多…但在這之前我完全沒有聽過一卡通詐騙」、「現在Email 超多詐騙信。」

原PO表示，他收到一封來自「一卡通MONEY」的Gmail，信中寫著正在進行「使用資料確認作業」。點進去後，頁面與官方登入流程幾乎一模一樣，輸入手機號碼、驗證碼、身分證與密碼，不久後就收到銀行帳戶異動。

可這個異動令他錯愕，「有綁定銀行就可以儲值到一卡通MONEY，在日本的商店一共被盜刷了95449台幣」，雖然第一時間凍結帳戶，但錢恐怕回不來，客服也聯絡不上。報案時更傻眼，因為下個報同款詐騙案的居然是自己的學生家長，「不懂為什麼這麼多人被騙，卻幾乎沒有一卡通MONEY詐騙相關新聞。」

原PO感嘆，這次教訓讓他深刻體會「沒有什麼事急著當下做決定」，並提醒大家任何要求填寫資料的信件都要先查證或詢問，收到信件時務必檢查寄件人帳號，「希望大家別再被騙！」

底下網友也紛紛回應，「只要是mail上面網址一率不要點進去，你可以複製另開網頁去看是不是真的，或者自己搜尋官網確認資訊」、「又一次印證…沒有被詐騙只是因為沒有遇到適合你的劇本…真的不能取笑或嘲諷任何被詐騙的人…現在真的太多方式了。」

不少人分享自保方法，「建議大家下載網路詐騙通報查詢APP，只要複製可疑網址貼上查詢，就可以判斷是不是詐騙網址，還可以進一步封鎖」、「收到要登入或改密碼的信件，一律到官網查證」、「幫QQ，凡是信件上任何的連結都不要點，而是自己去官網上找連結，或者打給客服問清楚。特別留意官網有時候也是詐騙集團建立的假網站，不要點有廣告的官網。」

一卡通公司對此發布聲明，近期詐騙集團假冒iPASS MONEY名稱，以「資料更新」、「帳戶異常」、「系統升級」等名義，誘使用戶提供驗證碼或交易資訊。官方強調，不會要求提供任何驗證碼、密碼或個資，提醒民眾「不透露、不點擊、不操作」。