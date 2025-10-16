　
詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙手段難防！有網友近日在Threads上驚呼自己「被詐騙了」，短短十分鐘，帳戶就少了十萬元，提醒大家務必小心一封來自「一卡通MONEY」的Gmail。貼文引發議論，「今天一卡通詐騙真的好多…但在這之前我完全沒有聽過一卡通詐騙」、「現在Email 超多詐騙信。」

原PO表示，他收到一封來自「一卡通MONEY」的Gmail，信中寫著正在進行「使用資料確認作業」。點進去後，頁面與官方登入流程幾乎一模一樣，輸入手機號碼、驗證碼、身分證與密碼，不久後就收到銀行帳戶異動。

可這個異動令他錯愕，「有綁定銀行就可以儲值到一卡通MONEY，在日本的商店一共被盜刷了95449台幣」，雖然第一時間凍結帳戶，但錢恐怕回不來，客服也聯絡不上。報案時更傻眼，因為下個報同款詐騙案的居然是自己的學生家長，「不懂為什麼這麼多人被騙，卻幾乎沒有一卡通MONEY詐騙相關新聞。」

原PO感嘆，這次教訓讓他深刻體會「沒有什麼事急著當下做決定」，並提醒大家任何要求填寫資料的信件都要先查證或詢問，收到信件時務必檢查寄件人帳號，「希望大家別再被騙！」

底下網友也紛紛回應，「只要是mail上面網址一率不要點進去，你可以複製另開網頁去看是不是真的，或者自己搜尋官網確認資訊」、「又一次印證…沒有被詐騙只是因為沒有遇到適合你的劇本…真的不能取笑或嘲諷任何被詐騙的人…現在真的太多方式了。」

不少人分享自保方法，「建議大家下載網路詐騙通報查詢APP，只要複製可疑網址貼上查詢，就可以判斷是不是詐騙網址，還可以進一步封鎖」、「收到要登入或改密碼的信件，一律到官網查證」、「幫QQ，凡是信件上任何的連結都不要點，而是自己去官網上找連結，或者打給客服問清楚。特別留意官網有時候也是詐騙集團建立的假網站，不要點有廣告的官網。」

一卡通公司對此發布聲明，近期詐騙集團假冒iPASS MONEY名稱，以「資料更新」、「帳戶異常」、「系統升級」等名義，誘使用戶提供驗證碼或交易資訊。官方強調，不會要求提供任何驗證碼、密碼或個資，提醒民眾「不透露、不點擊、不操作」。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

快訊／16:42西南部海域規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

【泰格與雪兒】劈腿情侶

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

遼寧瀋陽一名馬姓女子的16歲女兒因腦膠質瘤不幸離世，她表示，女兒去（2024）年在北京天壇醫院診斷出腦膠質瘤並接受手術，今（2025）年8月復查時，醫生評估僅剩12至18個月壽命，但夫妻倆仍不願放棄治療。期間，她在短影音平台刷到一則宣稱「聲動刀可清除腦瘤」的「膠質瘤剋星」醫療廣告，對方聲稱能「延長4至5個月生命」。

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

臉書求BLACKPINK門票　屏東女遭詐7600元

臉書求BLACKPINK門票　屏東女遭詐7600元

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝 金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝 金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

