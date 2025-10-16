16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命　媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

▲診療機構向馬女士宣稱能將患者的腫瘤徹底清除乾淨。（圖／翻攝荊楚網）

記者魏有德／綜合報導

遼寧瀋陽一名馬姓女子的16歲女兒因腦膠質瘤不幸離世，她表示，女兒去（2024）年在北京天壇醫院診斷出腦膠質瘤並接受手術，今（2025）年8月復查時，醫生評估僅剩12至18個月壽命，但夫妻倆仍不願放棄治療。期間，她在短影音平台刷到一則宣稱「聲動刀可清除腦瘤」的「膠質瘤剋星」醫療廣告，對方聲稱能「延長4至5個月生命」。

▲診療機構內的「超聲治療機」。（圖／翻攝微博）

《河南電視台民生頻道》報導，8月28日，馬女士依指示帶女兒前往該機構治療，支付6萬元人民幣，療程共進行4小時。女兒於8月30日返家，未料僅12天後突然猝逝。馬女士痛心指出，「對方當初保證能延壽，結果孩子沒了，他們卻把我拉黑。」

對此，河南省腫瘤醫院神經外科副主任醫師張國臣指出，膠質瘤為惡性腦部腫瘤，若屬三級或四級，平均生存期僅約1年至1年半；根據馬女士提供的病歷，女兒屬於高級別膠質瘤，「目前尚無任何可完全根治的非手術療法。」

隔日，鄭東新區衛生監督所人員赴該機構調查，現場發現所用設備貼有「超聲治療機」標籤。經查，該機構雖持有醫療執業許可，但未核准腫瘤相關診療項目，醫師資格仍待進一步核實。

當天下午，機構工作人員向馬女士道歉並承諾全額退還6萬元治療費。相關部門也同步介入調查，釐清其是否存在違法醫療行為。