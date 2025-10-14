堵死南韓？金正恩在北韓邊境蓋「萬里長城」10km　壯觀照片曝光

▲北韓在邊境地帶興建外觀看似「萬里長城」的反戰車混凝土牆。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近日被衛星影像拍攝發現，正在北方分界線一帶等4處地點興建外觀類似萬里長城的「反戰車牆」。每道牆長約2.5公里，合計約10公里，牆體高4到5公尺、寬約2公尺，南側為混凝土結構，從衛星圖像上清楚可見白色線條。南韓國會議員分析，該設施可能是北韓當局向國內宣傳「兩國論」的象徵手段。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，南韓國會議員庾龍源（最大在野黨國民力量）依照南韓聯合參謀本部提供的資料，以及歐洲衛星公司「ICEYE」的高解析度衛星影像分析，發現北韓分別在京畿道坡州市文山邑、坡州市積城面、江原道鐵原郡及高城郡北側地區建造反戰車城牆。

這是首次透過衛星畫面，具體確認北韓在北方分界線附近進行該類大型軍事設施建設的實況。

報導指出，北韓建造的反戰車城牆南面為厚實的混凝土牆，後方再以泥土堆疊支撐，形成立體防禦結構。從20公分解析度的合成孔徑雷達（SAR）影像中，可以清楚看到一道道明顯的白線。南韓軍方研判，目前北韓已暫停新工程，但正於牆體周邊進行大範圍燬植與整地作業，以確保視野通暢。

▲北韓沿著分界線，在坡州文山、積城、鐵原、高城等4處地點北側興建反戰車混凝土牆。（圖／南韓國會議員庾龍源）

庾龍源分析，北韓這項工程除了在軍事上形成障礙，也具有鮮明的政治象徵，可能被用來向國內強化「南北韓為兩個國家」等兩國論之宣傳。

另一方面，庾龍源提醒南韓軍方必須正視這類防禦設施的戰術影響，必要時應將其納入作戰計畫，並研擬應對策略，例如以爆破或繞行等方式突破障礙。

南韓軍方則表示，相關單位正持續分析衛星影像與現地情報，將會評估北韓此舉是否意味著防禦態勢的變化，以此研擬必要的軍事與外交策略。