日本高收入男「擇偶條件」曝光！　外表非首要條件

▲日本戀愛配對平台針對年收入介於800萬至2000萬日圓的男性進行「理想終身伴侶」問卷（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

怎麼樣的女性才能成為高收入男性心中的「本命女」？日本戀愛配對平台針對年收入介於800萬至2000萬日圓的男性進行「理想終身伴侶」問卷調查，結果顯示，外貌並非首要條件，「會說話、懂表達」的女性才最吸引人。

戀愛配對平台「ワクワクメール」（Wakuwaku Mail）2025年9月以網路問卷進行調查，共回收1613份有效回答。受訪者職業中，以「企業經營者」比例最高，其次為「IT相關（含工程師、技術職）」及「自由業者」（Freelancer）。

在「第一印象中最在意的點」這題裡，「談話內容與用詞」高居榜首，其次是「外表與整體氣質」。

許多男性坦言，「能在言語與舉止中展現溫柔與體貼的女性最讓人心動」，也有受訪者指出，「能清楚說明自己不懂領域、又不居高臨下的知性女性特別有魅力」，而「願意傾聽並認真回應自己興趣話題的女性」也被列為理想對象。

不過，對於那些讓人覺得「只適合玩玩」的女性，男性們也毫不掩飾真實想法。「再漂亮也好，只要動不動否定別人、講話態度高傲，就立刻冷掉」、「聊天發現興趣完全不合的，大多只能當玩伴」、「吃飯時毫不猶豫點高價菜的女生，關係也走不長」——這些都是他們口中的地雷特質。

調查單位「ワクワクコミュニケーションズ」（Wakuwaku Communications）分析指出，這群高收入男性多半在職場上透過努力與謹慎的言行贏得信任，因此他們自然也希望另一半能展現相同的「誠實」與「重視他人」的特質。