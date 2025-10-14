不滿離婚訴訟！老韓男「搭捷運點番仔火」燃毀車廂　法院判刑曝光

▲南韓67歲元姓男子今年5月底在首爾地鐵縱火，火勢瞬間在列車燃燒。（圖／首爾南部地方檢察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名67歲元姓男子因不滿離婚訴訟結果，今年5月底企圖在首爾地鐵5號線車廂內縱火尋求社會關注，當列車行駛至隧道時潑灑汽油、點燃布料，導致23人吸入濃煙送醫、129人現場急救，1節車廂嚴重燒毀，財損達3.3億韓元。對此，法院今（14）日進行一審判決，依殺人未遂等罪名，判處元男12年有期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾南部地方法院刑事合議15部（部長法官為梁煥丞）於14日上午進行判決，指出元男因不滿離婚訴訟結果，對社會心生怨懟，因此竟於5月31日上午8時42分，在搭上載有487名乘客的首爾地鐵5號線列車後，趁列車行駛至汝矣渡口站與麻浦站間的河底隧道時，將汽油潑灑於地板並點火，引發火災。

火勢雖然在短時間內撲滅，卻仍造成元男及其他無辜乘客等23人吸入濃煙嗆傷送醫，另有129人接受現場治療，其中一節車廂嚴重燒毀，造成超過3.3億韓元（約新台幣790萬元）財物損失。

▲元姓男子涉嫌在首爾地鐵縱火。（圖／達志影像）

法官指出，元男為了引起社會關注，事前精心策劃犯案，先購買汽油，並多次前往地鐵站勘查，他甚至在案發前解除定期存款、解約保險與基金，將資產匯給親屬，顯示已預做身後準備。調查顯示，他原先有輕生念頭，最終決定在地鐵車廂縱火，以求成為社會焦點。

法官在宣判時痛斥，元男選擇在列車穿越隧道期間縱火，使乘客難以逃生，罪行極為惡劣，因此判處元男12年有期徒刑，「此舉嚴重破壞大眾對公共交通安全的信任，且除少數受害者外，損害尚未完全恢復，重刑不可避免。」

據悉，檢方先前曾請求判處元男20年徒刑，但法院考量他並未造成人員死亡，最終量刑為12年。