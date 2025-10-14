第一位女首相生變！高市早苗部署「內閣名單」　整合黨內競爭對手

▲高市早苗就任自民黨總裁後，決定將小林鷹之、茂木敏充、林芳正、小泉進次郎等4位競爭對手延攬到黨內和內閣擔任要職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

儘管高市早苗在日本自民黨總裁選舉勝出，成為自民黨成立70年以來的第一位女性黨總裁，但能否順利成為日本國內首位女性首相，恐怕還未明朗！日媒指出，高市早苗針對第一波內閣名單進行佈局，假設順利在月底臨時國會成為首相，則將敦請小泉進次郎、林芳正、茂木敏充擔任內閣大臣，以求維持黨內團結。

根據日媒《讀賣新聞》，隨著石破茂辭去自民黨總裁與日本首相（總理大臣），自民黨預估將於10月底和其他在野黨召集臨時國會，選出下一屆首相。自民黨內多名關係人士透露，一旦高市早苗順利脫穎而出，則將敦請小泉進次郎擔任防衛大臣、林芳正擔任總務大臣、茂木敏充則擔任外務大臣，以上3人皆為自民黨總裁選舉時的競爭對手。

至於在自民黨總裁選舉中票數居於第4名的前經濟安全保障大臣小林鷹之，則已在高市早苗就任自民黨總裁後，獲聘擔任自民黨政調會長。

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在石破茂內閣時，時任農林水產大臣的江藤拓5月因失言「我沒買過米」而挨轟請辭，由小泉進次郎救火接下調降米價的重責大任，逐漸累積聲望，在黨總裁選舉成為高市早苗的競爭對手。高市就任黨總裁後，外界一度認為小泉可能繼續擔任農林水產大臣，不過高市卻認為小泉並不適任。

至於前幹事長茂木敏充，則是早在安倍內閣時期，有過多次與美國總統川普交涉的經驗。

報導指出，自從本月10日公明黨黨代表齊藤鐵夫「單方面」宣布退出自公聯立政權後，自民黨在眾議院只有196席，未能達到過半數的233席，因此一旦公明黨決定攜手立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要在野黨，並在臨時國會的首相指名選舉將票投給國民民主黨黨代表玉木雄一郎，則自民黨恐將淪為在野黨。