國際

自助結帳、掃QR碼點餐太難！　日81歲嬤苦笑：放棄去愛店了

▲▼手機。（圖／CFP）

▲在日本，從超市、量販店到連鎖餐廳，「自助結帳」與「手機點餐」正迅速普及。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

在日本，從超市、量販店到連鎖餐廳，「自助結帳」與「手機點餐」正迅速普及。雖然能節省人力、提高效率，但對不熟悉電子設備的高齡族群而言，卻成了令人焦慮的新門檻。許多長者坦言，在數位化浪潮下，面對冰冷的螢幕，反而懷念起過去那句「需要幫忙嗎？」的溫柔問候。

住在東京都練馬區的77歲婦人表示，每次使用自助結帳機時，只要後面有人排隊就會緊張不安，「一邊怕耽誤別人，一邊又擔心自己按錯鍵，越慌越手忙腳亂。」

住在中野區81歲的阿嬤仍使用傳統摺疊手機，原本固定造訪的餐飲連鎖店改為要用智慧型手機掃描QR code點餐後，她只好放棄再去，「現在的生活好像假設每個人都有智慧手機，我連摺疊手機都快用不來了。」

即使部分餐廳改以桌上平板點餐，她也因視力退化而感到吃力，「字太小又難操作，希望店家至少能放紙本菜單。」這樣的無力感，成了許多年長者日常中最常見的挫折之一。

▲▼日本省錢達人透露，在超市購物時一定要先擬「購物清單」。（圖／朱晨曦(日本分社)／中新社／視覺中國）

▲全日本有超過55.5%的店舖導入自助結帳系統。（示意圖／朱晨曦(日本分社)／中新社／視覺中國）

根據SB Payment Services今年初調查，全日本有超過55.5%的店舖導入自助結帳系統；東京都內的連鎖超市「Akidai」自新冠疫情期間引進部分自助結帳後，店長大竹次男表示，雖能降低人力成本，「但一開始還是得派員工陪著年長顧客一步步操作」。為了協助熟齡族群，店內還特地張貼大字提醒，「拿走找零後會印出收據！」

日本綜合研究所研究員高橋光進指出，企業在高齡者尚未適應前，就急於導入非接觸式服務，是當前數位化進程中的盲點。「疫情讓業者不得不加速無接觸，但與高齡族群之間的落差，已成迫切問題。」他建議，業者應先進行高齡者實測、確認介面是否易用，並在現場保留人工協助，「最重要的仍是人與人之間的支持與溝通」。

外食市場研究機構「Hot Pepper Gourmet外食總研」則在8月針對7500名20至60歲民眾進行調查，結果顯示，曾用自己手機點餐的比例在20多歲女性達87%、男性77.5%，但60多歲女性僅53.1%、男性56.8%，顯示世代間的數位落差仍十分明顯。

整體手機點餐使用率雖從2021年的26%飆升至67.5%，但對許多長者而言，「點一頓飯」依然是一場壓力測驗。

