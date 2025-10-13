　
國際

曾痛批台灣外交失禮！南韓官員又「發聲反省」：韓國追不上車尾燈

▲▼南韓官員朴宣映批台灣官員「傲慢無禮」後，駐韓代表登門道歉。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

▲南韓官員朴宣映批台灣官員「傲慢無禮」後，我駐韓代表登門道歉。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓真相和解委員會委員長朴宣映8月曾邀請我中華民國行政院政委林明昕會談，原本備妥點心與交換禮物，豈料卻突然遭台灣片面取消，令她不滿在臉書發文痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事隔近2個月，她又在臉書提到台灣，只是她卻將砲口對準南韓政府，認為南韓經濟成長速度如今已遠遠落後台灣。

朴宣映昨（12）日下午在臉書發文痛罵，相比台灣明年人均GDP預計超過4萬美元，南韓經濟成長卻只能「原地踏步」，南韓經濟成長率今年預估值就連1%都不到，只停留在0.9%，「台灣人均GDP在超過3萬美元大關後，只經過5年就即將超過4萬美元，然而我們（南韓）卻在3萬美元大關停滯不前。」

朴宣映感嘆，「明明7年以前我國（南韓）GDP比台灣還要多出1萬美元......」

朴宣映分析南韓經濟成長停滯不前的原因，認為台灣經濟成長的速度與南韓相比之所以能夠以兩倍速度突飛猛進、率先邁入「人均GDP 4萬美元」大關，其最主要的原因是台灣在人工智慧（AI）半導體產業搶得先機，不僅培育無數優秀人才，更從全球各地聘請其他優秀人才。

▲▼朴宣映12日發文「再度提到台灣」。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

▲朴宣映12日發文「再度提到台灣」。（圖／翻攝自朴宣映臉書）

朴宣映感慨萬千，「反觀我們呢？我們連基本藍圖都看不到！企業不斷受到壓迫，別說是培養人才，就連教育也是被搞得一團亂。我們到底能在哪裡重拾羽翼？」

根據《韓聯社》，南韓政府9月中引述該國數據與我中華民國主計總處數據進行推估，發現今年韓國人均GDP約為3萬7430美元，不及於台灣的3萬8066美元，且原先市場普遍預測台灣至少要明年才會超車南韓，但台灣今年經濟加速成長、韓國表現不振，使得台韓差距開始擴大。而台灣今年的快速追趕，其關鍵便在於出口與科技產業的強勢表現。

獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

