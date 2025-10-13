全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

▲桃園國際學生節以運動促進文化交流。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局13日表示，全國首創的「2025桃園國際學生節」即日起開放報名，迄10月25日止，活動將於11月15日在元智大學盛大登場，以「青春無國界」為主題，打造一場結合運動、文化、美食與交流的青年盛會，預計吸引超過300位國內外青年參與。

青年局局長侯佳齡表示，桃園是全國第一個舉辦國際學生節的城市，希望透過運動與文化交流，凝聚青年友誼、促進國際理解，「讓青年在桃園找到家的溫度，也看見世界的廣度。」

▲活動邀請外籍與本地學生混合組隊參加。（圖／青年局提供）

這次活動主打「運動交朋友」，規劃羽毛球、匹克球與泡泡足球等趣味挑戰，邀請外籍與本地學生混合組隊，透過競賽展現青春活力與團隊默契。現場更設有近30個異國文化攤位，提供多國料理與特色體驗，並由各校學生帶來舞蹈、音樂與才藝表演，讓桃園校園化身世界文化舞台。

今年更新增「在地文化探索區」，包含國劇臉譜彩繪、排灣族工藝、書法與台灣童玩體驗，讓外籍學生親身感受台灣文化之美。青年局表示，這不僅是一場嘉年華，更是以行動實踐跨文化交流的城市典範。

活動現場除了文化展演與多國美食外，還有多項抽獎好禮，包括iPad 11、Apple Watch SE、AirPods等人氣獎品，另提供免費餐券、限量紀念品與接駁專車服務，讓參加者盡情享受、收穫滿滿。