生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

▲全國首創「桃園國際學生節」

▲桃園國際學生節以運動促進文化交流。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局13日表示，全國首創的「2025桃園國際學生節」即日起開放報名，迄10月25日止，活動將於11月15日在元智大學盛大登場，以「青春無國界」為主題，打造一場結合運動、文化、美食與交流的青年盛會，預計吸引超過300位國內外青年參與。

青年局局長侯佳齡表示，桃園是全國第一個舉辦國際學生節的城市，希望透過運動與文化交流，凝聚青年友誼、促進國際理解，「讓青年在桃園找到家的溫度，也看見世界的廣度。」

▲全國首創「桃園國際學生節」

▲活動邀請外籍與本地學生混合組隊參加。（圖／青年局提供）

這次活動主打「運動交朋友」，規劃羽毛球、匹克球與泡泡足球等趣味挑戰，邀請外籍與本地學生混合組隊，透過競賽展現青春活力與團隊默契。現場更設有近30個異國文化攤位，提供多國料理與特色體驗，並由各校學生帶來舞蹈、音樂與才藝表演，讓桃園校園化身世界文化舞台。

今年更新增「在地文化探索區」，包含國劇臉譜彩繪、排灣族工藝、書法與台灣童玩體驗，讓外籍學生親身感受台灣文化之美。青年局表示，這不僅是一場嘉年華，更是以行動實踐跨文化交流的城市典範。

活動現場除了文化展演與多國美食外，還有多項抽獎好禮，包括iPad 11、Apple Watch SE、AirPods等人氣獎品，另提供免費餐券、限量紀念品與接駁專車服務，讓參加者盡情享受、收穫滿滿。

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

相關新聞

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

桃園11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

桃園市政府青年局14日於中壢區銀河廣場，舉辦「2025校園社團微市集—Hi~桃青料理營業中」。青年局局長侯佳齡表示，這是青年局首度以餐飲廚藝社團為主題策劃，集結桃園市高中職及大專校院共11校15個攤位，透過料理展現青年創意與飲食文化，吸引眾多市民熱情參與。

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

桃園青年局國際學生節

