　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青年局攜手11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

▲桃園青年局攜手11校餐飲社團　

▲青年局侯佳齡局長與振聲高中納豆童軍社。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局14日於中壢區銀河廣場，舉辦「2025校園社團微市集—Hi~桃青料理營業中」。青年局局長侯佳齡表示，這是青年局首度以餐飲廚藝社團為主題策劃，集結桃園市高中職及大專校院共11校15個攤位，透過料理展現青年創意與飲食文化，吸引眾多市民熱情參與。

參與社團橫跨飲調、美食、戶外與流行文化等領域，包括臺北商業大學桃園校區野餐社與熱舞社、桃園高中飲桃物語社、中壢高商壢戀東瀛社、楊梅高中ACGN動漫社及梅高動漫創作部等，共同將社團日常轉化為特色料理。

▲桃園青年局攜手11校餐飲社團　

▲青年局侯佳齡局長與楊梅高中ACGN動漫社。（圖／青年局提供）

其中，振聲高中納豆童軍團以「野炊」為亮點，現場示範製作蛇餅，讓市民體驗僅靠木棍與炭火即可完成的經典童軍料理，展現自立自強與團隊合作精神。龍潭高中韓國流行舞蹈社則端出「韓式辣Q捲」，讓民眾透過舌尖感受韓流文化魅力。

為增添互動，青年局特別準備600份餐點兌換券，邀請市民親嚐學生創意料理，體驗校園社團能量。青年事務局侯佳齡局長更親自擔任「一日店長」，與學生一同備餐、服務及交流，近距離感受社團的熱情與巧思，展現市府對青年多元發展的支持。

侯佳齡表示，青年社團的活力與創意是桃園珍貴的資產。透過本次活動，希望讓更多市民看見青年學子如何將課堂外的專長，轉化為兼具教育意義與文化特色的成果展演。青年局亦將持續透過「校園社團資源中心」輔導高中職與大專校院社團發展，並規劃更多兼具專業課程與趣味體驗的免費活動，打造青年學習、創意與自我展現的平台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥爆單了！緊急發出「限購令」
婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　
YTR消失一年　突發新片老粉超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青年局攜手11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

永福星星幫泳訓成果大放異彩　大小星星兒扶輪盃全數奪前三

「就是要你管」　桃園市民填寫污水用戶接管問卷有好康

桃園建管處導入智慧圖台　千處工地篩選出74處高風險工地

慶姜太公3164壽辰　綜藝天后白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

桃園青年局攜手11校餐飲社團　擺攤展現青春廚藝

永福星星幫泳訓成果大放異彩　大小星星兒扶輪盃全數奪前三

「就是要你管」　桃園市民填寫污水用戶接管問卷有好康

桃園建管處導入智慧圖台　千處工地篩選出74處高風險工地

慶姜太公3164壽辰　綜藝天后白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

百年蘭盆勝會登場！西螺福興宮普度近萬人參與　普桌近3千創新高

2025林內搶水節！睽違兩年再度熱鬧登場

國慶焰火9/16試放千發　佈彈區、落焰區晚間6點採甲種圍籬管制

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

于朦朧墜樓死亡3天警方未通報…陰謀論瘋傳　60多個帳號慘遭清洗

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入　他臉書公開畫面

巧遇綠蠵龜登島產卵　敦睦遠航見證經略太平島

「氣象傳真機」掌握海況　美女氣象官守護遠航安全

釋昭慧籲普發1萬增「捐款選項」！行政院：將審慎研議

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居　相貌首曝光

美波在台開唱吐心裡話！認低潮期：那時候很蠢　粉絲反應讓她哭了

任天堂「專利再+1」防類寶可夢遊戲...律師質疑美國制度太縱容

推動三高防治888計畫　北榮桃園分院守護市民健康

台積電飆天價張忠謀身價飆破1576億　「老戰友」曾繁城破371億

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

地方熱門新聞

永福星星幫泳訓成果大放異彩大小星星兒扶輪盃全數奪前三

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

「就是要你管」桃園市民填問卷有好康

慶姜太公3164壽辰　白冰冰9/20率藝人桃園祝壽

桃園導入智慧圖台　篩選高風險工地

盛唐中醫受害者！國民黨前主委妻子病逝

日月潭萬人泳渡9/28登場　75歲馬英九獲准參加

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

櫻花季提前報到？台南山上河津櫻秋季綻放

台南學甲濕地輕旅行！親子體驗生態之美直呼「不虛此行」

王正坤醫師助學善舉破千萬獲選台南好人好事代表

《聽你說》微電影上架耶底底亞協會攜手台南警方呼籲關注家暴

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

更多熱門

相關新聞

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

臺日韓國際學生設計研習營　2026移師桃園

桃園市政府青年局25日表示，「ISDW 2025國際學生設計研習營」頒獎典禮22日於南韓首爾舉行，包含4名來自桃園元智．銘傳大學的臺日韓超過60位設計系學生與會。青年局局長侯佳齡出席頒獎典禮中宣布，明(2026)年ISDW國際學生設計研習營，將於台灣桃園舉行。

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

桃園成年禮營隊　四大挑戰助學子展現行動力

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

桃園職涯四階段整合計畫　打通學子求職路

桃園職涯四階段整合計畫　打通學子求職路

關鍵字：

桃園青年局餐飲社團青春廚藝

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1第」：待5分鐘就離開

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

第一名店董事長過世！　享壽86歲

快訊／婁峻碩升格當爸！　焦凡凡挺孕肚「甜曬超音波照」嗨炸　

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

許光漢退伍「健壯手臂肌」被嫌腫了！陸網看照片崩潰

無照21歲男掛假牌拒檢　載18歲女自撞雙亡

人氣火鍋店今天熄燈！

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

議員前特助涉美濃大峽谷案！漏夜複訊

李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面