▲桃園青年局赴韓交流，臺日韓國際學生設計研習營2026移師桃園

▲侯佳齡局長(右)與首爾市城東區區廳長鄭愿伍(中)及KAID韓國工業設計協會會長HAN。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局25日表示，「ISDW 2025國際學生設計研習營」頒獎典禮22日於南韓首爾舉行，包含4名來自桃園元智．銘傳大學的臺日韓超過60位設計系學生與會。青年局局長侯佳齡出席頒獎典禮中宣布，明(2026)年ISDW國際學生設計研習營，將於台灣桃園舉行。

侯佳齡局長此行也拜訪韓國首爾特別市廳青年未來規劃局局長金哲熙，針對青年政策之推動交換意見。行政局對外合作部處長李昌勳及主務官白景珍則向侯局長介紹首爾市政廳推動「Next Local」地方創生專案之經驗，透過三階段篩選及輔導地方創生團隊，讓地方創生團隊透過田野調查，下鄉與在地連結，最後再回到首爾市，造就出許多成功案例。

▲侯佳齡局長(右) 於東大門(DDP)會議室，拜會首爾設計基金會執行長車康熙(左) 。（圖／青年局提供）

侯局長也赴東大門設計廣場(DDP)取經，拜會首爾設計基金會執行長車康熙，了解DDP由英國著名女性建築師Zaha Hadid設計迄今已11年，累計訪客已超過一億人次，每年舉辦指標性的「首爾之光(Soul Light)」光雕秀、並於2023年與2025年獲得紅點與iF設計獎、與國際知名計師合作辦理策展及舉辦大型展會等。首爾市城東區區廳長鄭愿伍安排參觀城東區智慧交通控制中心和AI未來技術體驗中心。

▲侯佳齡(左前4)出席「ISDW 2025國際學生設計研習營。（圖／青年局提供）

侯佳齡也邀請首爾市城東區區廳長鄭愿伍、首爾基金會執行長車康熙和首爾特別市廳青年未來規劃局局長金哲熙，參加明年在桃園2026台灣設計展。侯佳齡表示，桃園市政府從多元管道培育青年設計人才，像是成立桃園設計庫、舉辦桃園設計獎、各式主題展及設計學群聯展、國際設計交流與觀摩學習、青年設計展暨國際設計論壇等。