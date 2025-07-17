超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊 來「技能試煉所」手作體驗

▲超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局17日表示，全台超人氣貼圖角色「好想兔」療癒萌樣巨型大偶，將於7月19日至7月27日現身該局文創基地桃藝工坊，歡迎粉絲朝聖、共度盛夏。青年局局長侯佳齡表示，桃藝工坊於暑期推出的「技能試煉所」讓市民體驗文創魅力，更為在地青年職人創造被看見，一起感受到文創的溫度與價值。

青年局表示，「桃藝工坊」於今年暑假推出「技能試煉所」系列手作體驗與趣味闖關活動，活動持續至8月31日止每日開放，課程內容豐富，從「勿怪糖果的杯子蛋糕」到「魔法使風格印象墜飾」等應有盡有，凡報名任一堂手作課程即可獲得文創商品抵用券50元。

▲「技能試煉所」手作體驗。（圖／青年局提供）

青年局長期致力於推動文創產業發展，積極培育在地青年創作者與文創品牌，此次「技能試煉所」活動邀集超過10位青年手作創作者共同參與，開設涵蓋金屬編織、皮革工藝、滴膠藝術、羊毛氈、黏土、水泥工藝及木藝等多樣媒材的體驗課程，活動期間另設置趣味闖關活動，參與民眾只要完成指定任務，即可獲得限量好禮，同時鼓勵民眾以動漫相關服裝打扮前往現場合影並留言分享，就有機會抽中驚喜小禮品，增添活動互動性與趣味性。

「桃藝工坊－桃園文創基地」位於中原文創園區5號倉庫（地址：桃園市中壢區忠仁路33號），開放時間為每日11時至19時，歡迎喜愛文創、手作與動漫的民眾一同參與這場創意與互動並重的夏日盛會。