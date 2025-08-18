「工·藝師傅創出路計劃」助青年圓夢　桃園微型創業獎勵計畫啟動

▲桃園微型創業獎勵計畫啟動，首度推出「工·藝師傅創出路計劃」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局18日於該局舉辦「114年桃園微型創業獎勵計劃-工·藝師傅創出路計劃」發佈會暨說明會，副市長蘇俊賓出席活動指出，有別於勞動局著重於職訓與技術培力的補助計畫，青年局的計畫聚焦於協助技術人員圓夢創業，同時提供對應的諮詢與資源。

因此，市府青年局首度推出的「工·藝師傅創出路計畫」，首波聚焦藝術工藝、技術工藝、美容美髮及小型餐飲等領域，協助具備專業技能的青年，透過跨局處合作，獲得更多創業資源。這項計畫不僅能減輕經濟負擔，也能在店面選擇、財務規劃及專業輔導等面向，提供實質支持。

▲「114年桃園微型創業獎勵計劃-工·藝師傅創出路計劃」發佈會暨說明會。（圖／市府提供）

不僅協助創業者穩健踏出「第一哩路」，更結合文化局、經濟發展局、原住民族行政局等跨局處力量，持續提供「第二哩路」、「第三哩路」乃至「第四哩路」的專業輔導與支持，讓青年在艱辛的創業旅程中，不再孤軍奮戰，而是能與市府攜手並進。

蘇副市長強調，透過為創業夥伴量身打造提供需要的資源，青年局也與中原大學產學營運處合作，全力協助輔導創業所需的核心能力。發佈會活動特別邀請傳承大溪百年木藝技術的堂和木器廠木匠師黃裕凰，以及泥作職人鄭志鴻（阿鴻）擔任活動代言人，鼓勵技術人才勇於追求創業夢想。

青年局局長候佳齡表示，市府全新推出的「工·藝師傅創出路」計畫，聚焦藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮等4大領域，提供開業獎勵金，協助青年運用專業技能踏出創業第一步。不同於以往僅補貼貸款利息，本計畫同時結合資金與輔導資源，鼓勵技職師傅轉型創業，追求更高收入、成就與自我價值。對於進駐特色商圈或活化老屋創業者，還可額外申請每案6萬至12萬元的獎勵金，全面活絡桃園市微型創業生態，成為青年最堅強的後盾。