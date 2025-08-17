桃園成年禮營隊240名學子參與　四大挑戰助展現社會行動力

▲侯佳齡局長頒發結業證書。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局主辦「跨步而立、向光而行」成年禮營隊，17日在桃園市北區青少年活動中心圓滿落幕。為期三天的活動吸引來自全市43所高中職、共240位青年學子參與。青年局表示，希望成年禮營隊引導青年「放下手機、走出家門」，透過跨校交流與真實互動，結交朋友、累積友情、遇見勇氣並培養責任感。

▲學員體驗VR電子躲避球。（圖／青年局提供）

市府青年局表示，營隊以「勇氣、表達、行動、責任」為核心理念，跳脫傳統古禮形式，融合現代教育與永續價值，循序引導青年走入公共議題，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，鼓勵青年將生活觀察與在地經驗轉化為具體行動方案，展現桃園青年積極投入社會的行動力。

▲桃園成年禮營隊全市43所高中職、240名學子參與。（圖／青年局提供）

成年禮營隊特別規劃四大特色挑戰，結合北區青少年活動中心桃漾館的科技設施，包含「電子躲避球」、「智能射擊」、「TOUCH格子」及「永續大富翁」，透過體驗式學習，青年不僅培養團隊默契與專注力，也提升了面對挑戰與解決問題的能力。同時，學員們分組討論 SDGs 議題，並在有限時間內完成影片創作，充分展現出青年的行動力與創造力。

活動中留下許多令人感動的片段。一位同學因不擅長運動，在電子躲避球挑戰中接連失敗、幾乎想放棄時，隊友們齊聲喊著「我們一起守住！」，並圍成防護圈保護她，最終成功過關。這份團隊精神不僅幫助她突破難關，也成為營隊中難忘的回憶。

青年局局長侯佳齡表示，從活動中見到同學們從初時的陌生羞澀，到最後能在結業時刻大聲喊出「我可以！」。這一瞬間，不僅象徵著自信與力量的獲得，更代表青年勇敢跨步、留下屬於自己的成年印記。