川普：可能告知普丁　若不結束戰爭「基輔將獲戰斧飛彈」

▲川普表示，若普丁不結束戰爭，他可能會批准向基輔提供長程戰斧巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日表示，若俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不結束烏克蘭戰爭，他可能會批准向基輔提供長程「戰斧巡弋飛彈」。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在搭乘空軍一號（Air Force One）前往以色列途中向媒體透露，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於週末兩度通話，討論基輔方面的武器需求，當中包括戰斧飛彈。

他指出，美國不會直接將飛彈出售給烏克蘭，而是提供給北約（NATO），再由北約轉交基輔。

川普表示，「我可能會告訴普丁，如果戰爭沒有解決，我們很可能這麼做。也許不會，但也可能會。難道他們想看到戰斧朝自己飛來嗎？我不這麼認為。」他同時坦言，若這項武器被導入戰場，「將是一個新的侵略階段。」

戰斧巡弋飛彈（Tomahawk missiles）射程達2500公里，足以深入俄羅斯境內打擊目標，包括首都莫斯科。對此，克里姆林宮早已警告，不得向烏克蘭提供此型飛彈。

▲戰斧陸攻巡弋飛彈（TLAM）從導彈巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（圖／路透）



澤倫斯基則強調，若美國提供戰斧飛彈，烏克蘭只會用於軍事目標，絕不攻擊平民。他在《福斯新聞》節目中表示，「我們從沒攻擊過他們的平民，這是烏克蘭與俄羅斯最大的不同。」

川普上週曾表明，尚未決定是否批准提供戰斧飛彈，強調必須先了解烏克蘭的使用方式，以免導致戰爭升級。澤倫斯基則透露，他仍在努力說服川普同意交易，「我們很期待這樣的決定，但還要再看看。」

普丁本月稍早曾警告，戰斧飛彈若被提供給烏克蘭，勢必引發「質變級的升級階段」，因為這類武器不可能在沒有美軍直接參與的情況下使用。

不過，澤倫斯基稍晚在烏克蘭的演說中回應稱，「俄羅斯害怕美國可能給我們戰斧飛彈，這樣的壓力或許能讓和平更進一步。」