加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

▲川普12日表示，加薩戰爭已經結束。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日表示，加薩戰爭已經結束，並預告中東局勢即將恢復正常。他當時正搭機前往以色列，準備在以色列國會發表演說，而當地正等待哈瑪斯（Hamas）釋放人質，全球多國領袖也將齊聚討論和平進程的下一步。

根據《路透社》報導，川普在空軍一號上告訴隨行記者，「戰爭結束了，你們明白嗎？」當被問及中東未來發展時，他表示，「我認為情勢將恢復正常。」川普指出，有許多理由讓他相信這項協議能夠生效，「其中最重要的原因是大家都累了。」

「我認為人們都已經厭倦了，」川普說，「這場衝突已經持續好幾個世紀，不只是最近才開始的。人們真的都累了。是的，停火會維持下去。」

▲以色列首都特拉維夫街頭懸掛感謝川普的看板。（圖／路透）



當記者問到以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否曾向他承諾、在以哈和平協議的下一階段會採取什麼行動時，川普回答，「他是一位戰時領袖，他做得非常好。雖然我們之間曾有一些爭執，但很快就解決了。就我而言，我認為他表現得很出色，也是在這個時刻最合適的人選。」

納坦雅胡稍早在電視談話中指出，「明天是新的開始——一條建設、療癒與團結人心的道路。」以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）也證實，預計13日清晨將釋放20名倖存人質，若提前釋放，以方已做好接回準備；罹難人質的遺體則將於稍後移交。

根據停火協議，哈瑪斯需在週一（13日）中午（台灣時間13日下午5時）前釋放剩餘人質，這些人是在2023年10月7日哈瑪斯武裝分子突襲以色列時被擄走的。以色列人質事務協調官赫希爾（Gal Hirsch）表示，已成立專責小組協助尋找找不到的罹難人質遺骸。

川普預計13日抵達以色列，在國會發表演說後，將前往埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh），出席討論加薩戰爭終結的國際峰會。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也將與會。

以色列監獄管理局則表示，部分巴勒斯坦囚犯已轉往其他設施，準備釋放。司法部公布的名單中共有250人，多為重罪犯，但不包含哈瑪斯高層與其他派系領袖。以色列也將釋放1700名在加薩拘留的巴勒斯坦人與22名未成年者，並歸還360具武裝份子遺體。

國防部長卡茨（Israel Katz）強調，人質安全返國後，軍方將全面摧毀哈瑪斯在加薩境內的地下隧道。隨著部分巴勒斯坦人返回加薩北部，他們形容眼前景象「滿目瘡痍」，救援人員警告當地仍可能有未爆彈。