國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挺台再加碼！美參院通過法案　邀台參與環太軍演、軍援10億美元

▲▼ 2020年環太平洋軍演。（圖／翻攝自臉書）

▲2020年環太平洋軍演。（圖／翻攝自臉書）

記者張方瑀／綜合報導

美國參議院9日深夜以77票對20票通過年度《國防授權法案》（NDAA），金額高達9250億美元。法案中特別納入「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），不僅保留對台10億美元（約新台幣305億元）的軍援條款，還強烈建議美國國防部在適當情況下邀請台灣參與「環太平洋軍事演習」（RIMPAC），並推動雙方共同研發無人機。

根據《中央社》引述美國國會幕僚的說法，正式版本雖尚未全數公開，但可確定軍援台灣的相關條文仍完整保留。民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）幕僚指出，這項法案的重點之一，就是強化美台防衛合作，並支持台灣提升自我防衛能力。

環太平洋軍演邀請台灣參與

NDAA明文指出，國防部長「強烈建議」在合適情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍演，若決定不邀請，需向國會提交報告並說明理由。環太平洋軍演由美國海軍主導，每兩年舉行一次，是全球規模最大的海上聯合軍事演習。美方認為，這項軍演有助於強化各國之間的協同作戰能力，對維護印太地區海上安全至關重要。

推動無人機與資安合作

除了軍演邀請，法案還要求美國國防部與台灣共同擬定聯合計畫，推動無人機與反無人機技術研發，同時評估台灣關鍵數位基礎設施安全，並提出強化措施。法案也授權國防部長可將台灣列入「國防優先與分配系統」（Defense Priorities and Allocations System）的指定對象，與以色列、日本、菲律賓、北約（NATO）等盟友同級，確保在防務合作上獲得資源優先權。

強化產業夥伴關係與長期援助規劃

在國防產業合作層面，法案要求美國國防部透過「國防創新單位」（Defense Innovation Unit），與台灣對口機構建立夥伴關係，拓展美台國防科技公司合作機會，並強化台灣的國防產業基礎。

此外，國防部長辦公室也須提出「台灣安全援助路線圖」（Taiwan Security Assistance Roadmap），規劃多年度的軍事合作方向與防禦需求，並評估建立「區域應變儲備庫」的可行性，以確保戰時能迅速支援台灣。

不歧視台灣條款納入法案

共和黨參議員麥考米克（Dave McCormick）透露，今年的國防法案中還包含「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），明確支持台灣參與國際貨幣基金（IMF），藉此提升台灣在國際金融體系的地位。

眾議院早於9月通過自家版本的國防授權法案，接下來兩院將展開協商，統一文字後再分別表決通過，最後送交白宮由總統簽署生效。根據美國立法程序，國防授權法案僅賦予行政部門「如何使用軍事資金」的授權，實際撥款仍需透過預算法案確認金額，後續執行還需視兩黨協商結果而定。

