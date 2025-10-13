賴清德推「台灣之盾」增軍費　美國務院：強烈支持

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

總統賴清德宣布未來將提高國防預算、加速打造「台灣之盾」（T-Dome），展現強化防衛決心。美國國務院12日隨即表態「強烈支持」，強調美方首要任務是維護台海和平穩定，並依法確保台灣具備足以應對威脅的自衛能力。

賴清德在10日的國慶演說中指出，政府將透過新增國防預算推進「台灣之盾」計畫，預計2030年前國防支出將達到國內生產毛額（GDP）5%，以具體行動守護國家安全。

對此，美國國務院發言人回應，美方支持台灣持續改革與增加軍費，以強化防衛與嚇阻能力，「我們歡迎賴總統宣布台灣計畫在2026年將國防支出占GDP的比重提升至3%以上，並於2030年達到5%」。

針對「台灣之盾」具體內容，國防部進一步說明，將持續採購新式防空系統，整合現有飛彈與雷達偵測裝備，打造多層次、嚴密的空防網，確保在潛在威脅下維持即時反應與防禦能力。

美國務院也重申，美方將依循《台灣關係法》承諾，確保台灣擁有與其所面臨威脅「相稱」的自我防衛能力，並持續推動台海穩定。

此外，美國防部印太安全助理部長提名人盧約翰（John Noh）本月初在參議院聽證時也表達相似立場，指出台灣必須在訓練、動員、軍民整合、基礎設施防護與資安作業等多方面進行重大改革。

美國總統川普（Donald Trump）過去亦曾公開呼籲台灣將軍費提升至GDP的10%，強調台灣面臨中國軍事威脅，應以更積極姿態自我防衛。美國國防部新任副部長柯伯吉（Elbridge Colby）上任前也直言，台灣現有軍費仍「遠遠不足」。

不過，多數專家認為，軍費占GDP 10%的目標恐不具可行性。

駐美代表俞大㵢近日接受《福斯財經新聞網》訪問時則指出，台灣的防禦不僅是軍事層面，也涵蓋社群輿論防護、媒體滲透防範、海上巡防及海底電纜保護等面向，「面對多元威脅，台灣除了強化軍備，也要培養全社會的韌性」。