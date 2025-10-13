　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國「拖延溝通」稀土管制　美貿易代表：不會容忍權力擴張

▲▼ 葛里爾（Jamieson Greer）獲川普任命為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里爾表示，美國不會容忍中國透過稀土政策擴張權力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美中關係在川習會前夕再度緊繃。中國日前突襲宣布擴大稀土出口管制，美國貿易代表葛里爾12日坦言，美方事前毫不知情，事後嘗試與中方溝通卻遭推遲。他強調，美國「不會容忍」中國透過稀土政策擴張權力。

中國政府9日公告，未來外國企業若出口含有微量中國稀土的原物料，必須事先取得批准。此規定涵蓋部分高階晶片與具軍事潛能的人工智慧（AI）相關產品，所有申請都須逐案審核。稀土是製造半導體、馬達與戰機的重要材料，而中國掌握全球約7成開採量與9成提煉產能。

葛里爾（Jamieson Greer）接受《福斯新聞》訪問時指出，「顯然他們已經越界，這樣的行為將不被容忍。」美方認為，中國的新規等同對全球產業鏈施加政治壓力，意圖在談判前夕取得籌碼。

美國總統川普（Donald Trump）10日也迅速反擊，宣布對中國加徵100%關稅，並自11月1日起限制關鍵軟體出口。這場短暫的關稅休兵正式破裂，美中貿易戰再度升溫。不過川普12日語氣明顯軟化，透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國「希望幫助中國，而非傷害中國」。

副總統范斯（J.D. Vance）則在《福斯新聞》節目上呼籲北京「選擇理性之路」，強調川普擁有更多談判籌碼。「如果他們採取強硬對抗，美國總統手中的籌碼會遠多於中華人民共和國；但若他們選擇理性，美方也會做出相應回應。」

《紐約時報》與《華盛頓郵報》分析指出，中國此舉形同對境外稀土出口實施「長臂管轄」，恐衝擊全球供應鏈，讓輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）等科技巨頭陷入焦慮。

美中新一輪經貿對峙再次顯示，儘管雙方曾暫時緩和並進行多輪會談，但兩大經濟體的關係仍極度脆弱。接下來的兩個月將是關鍵觀察期──川普新關稅將於11月1日生效，而北京的稀土管制令則預計12月1日上路，雙方仍留有轉圜空間。

10/11 全台詐欺最新數據

75歲台嬤去新加坡　遭當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」
快訊／中美貿易戰衝擊！　A股三大指數大幅低開
快訊／挖出「失聯夫妻座車」！家屬認出車牌了
快訊／長榮空服員抱病上班　返台猝逝
白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　當街大轉彎！胡董激動落淚
快訊／《正年》金允慧結婚了！　婚禮倒數12天
快訊／台股崩跌！殺逾800點　台積電重挫

美國中國稀土稀土管制北美要聞

