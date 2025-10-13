以色列20人質分兩輪釋放！時間軸曝光　家屬奔基地待命

▲以色列20名人質將分兩輪釋放。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的最後一輪人質與囚犯交換，預計將於13日正式展開。根據以色列總理辦公室發言人表示，這批20名仍生還的以色列人質將在當地時間清晨同時獲釋，隨後移交紅十字會後，再送回以色列。

根據CNN報導，熟悉情況的消息人士透露，人質家屬已接獲通知，需於以色列當地時間13日早上7時30分（台灣時間12時30分）抵達靠近加薩邊界的雷伊姆軍事基地（Re’im base），這裡是人質越境後的接回地點。

家屬同時被告知，以色列政府預期釋放行動將於當地時間早上8時（台灣時間13時）正式開始。

根據人質家屬收到的最新更新，這次釋放行動將分為三個階段進行。第一輪將於當地時間早上8時在兩個地點同步展開，第二輪則預計於早上9時（台灣時間14時）在第三個地點執行。

另一方面，發言人補充指出，當人質安全返回以色列後，數百名被關押的巴勒斯坦囚犯與被拘留者將搭乘巴士進入加薩，等待釋放確認信號。

目前，加薩地區仍在承受戰後嚴重破壞，根據當地衛生部統計，過去24小時內已尋獲至少117具遺體，另有7人死亡，使兩年戰爭以來的累計死亡人數達6萬7806人，受傷者超過17萬人。