加薩震撼畫面曝！上萬巴勒斯坦人返鄉　家園全毀「剩整片廢墟」

▲ 巴勒斯坦人尋沿海公路返鄉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩停火協議10日正式生效後，數千名巴勒斯坦人踏上返鄉路，迎接他們的卻是滿目瘡痍的廢墟景象。經過近15個月戰火蹂躪，加薩北部幾乎夷為平地，基礎設施全毀，但對流離失所的居民而言，回家的渴望仍勝過一切。

CNN報導，成千上萬巴勒斯坦人拖著疲憊步伐，從加薩南部徒步返回加薩市，沿途可見整片區域被塵土覆蓋，建築物完全倒塌或被炸毀。準備返回加薩市謝赫拉德萬（Sheikh Radwan）的居民瓦特法（Abu Watfa）受訪表示，「我祈求上帝減輕我們的痛苦，讓人們重返家園。即使房屋被毀，我們還是會回來」，儘管明知家園可能什麼都不剩，內心仍充滿喜悅。

▲ 公路兩旁滿目瘡痍。（圖／路透）

以色列國防軍（IDF）發言人證實，民眾可循沿海的拉希德街（Al-Rashid Street）和中部的薩拉丁路（Salah al-Din Road）由南向北移動。但軍方同時警告，以軍仍駐紮於拜特哈嫩（Beit Hanoun）、拜特拉希亞（Beit Lahia）及舒賈伊亞（al-Shuja'iyya）等多個區域，民眾接近這些地帶「極其危險」。

對加薩北部許多居民來說，這已是他們二度嘗試返家。以色列在戰爭初期強制北部多數居民撤離，曾在1月最後一次短暫停火期間允許部分民眾返鄉，但9月初再度下令全面撤離。頒布疏散令後約有64萬人離開該市，約占戰前人口的9成。

醫療團隊10日也重返加薩市的蘭提西（Al-Rantisi）醫院，卻發現設施全毀，加薩衛生部副部長阿布里什（Yousef Abu Al Rish）提供的影片中可見一片廢墟和燒毀的醫療設備。北部希法（Al-Shifa）醫院院長薩爾米（Mohammed Abu Salmiya）則稱，當天已在加薩市尋獲至少33具巴勒斯坦人遺體，部分因無法辨識身分被送往醫院，有待法醫鑑定。





▲▼ 民眾徒步、駕車返回家鄉。（圖／路透）

70歲男子庫爾（Majdi Fuad Mohammad Al-Khour）在塔勒哈瓦（Tal el-Hawa）的房子淪為廢墟，「我花了40年建造這個家，從10歲就開始工作，直到結婚生子。現在我無法工作了，健康也不允許，該何去何從？」他因戰火痛失一對兒女，房屋全毀，幾乎失去所有財產，妻子也因病失明。

來自拜特拉希亞的居民蘇卜（Sair Hikmat Subh）表示，「我們很高興路障被移除，當然很開心」，但稱「我已經拆過很多次帳篷，被迫遷移近20次」，經驗令他學會保持警覺。

聯合國支持的「綜合糧食安全階段分類」（IPC）指出，加薩市8月起陷入饑荒，且已蔓延至整個加薩走廊。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）對此表示，燃料和醫療用品等關鍵物資已通過邊境，以色列同意12日起開放更多援助物資運入加薩，目前約有17萬公噸物資存放在約旦和埃及等鄰國待命。