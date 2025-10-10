好想拿和平獎？川普「真實心聲」很意外　歐巴馬罕讚功勞

▲川普多次表示想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普上任後多次公開表示希望獲得諾貝爾和平獎，結果出爐前受訪，卻意外地表現淡定。不過，前總統歐巴馬也罕見公開肯定他促成加薩停火協議的貢獻。

《國會山莊報》報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時，被問及即將公布的諾貝爾和平獎，「不論他們怎麼做都沒關係……我不是為了那個（獎項）而做這些事，而是因為我能拯救許多生命。」

川普特別提及他在印度與巴基斯坦衝突、泰國與柬埔寨邊境緊張、亞美尼亞與亞塞拜然爭端之中，都扮演了斡旋與調停的角色，「歷史上沒有人能在9個月內解決8場戰爭，而我辦到了。這是以前從未發生過的事情。」

諾貝爾委員會透露，今年和平獎共有338名候選人。川普宣布以色列與哈瑪斯達成第一階段停火協議，為中東和平帶來曙光，引發外界對其獲獎的期待及關注，但由於10月8日才達成停火協議，已趕不上今年的評選流程。

After two years of unimaginable loss and suffering for Israeli families and the people of Gaza, we should all be encouraged and relieved that an end to the conflict is within sight; that those hostages still being held will be reunited with their families; and that vital aid can… — Barack Obama (@BarackObama) October 9, 2025

值得注意的是，雖未直接提到川普，但歐巴馬（Barack Obama）在X發文讚揚這項成就，「以色列家庭與加薩人民經過2年無法想像的損失與折磨後，我們全都應該因為衝突即將結束感到鼓舞和寬慰。」

不過歐巴馬強調，「如今在美國與整個國際社會的支持下，以色列人與巴勒斯坦人必須肩負重建加薩的艱難任務，並且致力透過承認雙方人民的共同人性與基本權利，實現長久和平。」

川普過去曾公開批評諾貝爾委員會，尤其是該機構將和平獎頒給歐巴馬的決定，上月更直言若今年再度落選將是「對美國的侮辱」。當芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）被問及獲獎人選時，僅表示這是諾貝爾委員會的決定。

