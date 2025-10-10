快訊／以軍宣布：加薩停火協議生效

▲以色列軍車停在邊境附近。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方10日宣布，加薩停火協議在當地中午12時生效，以軍已經根據停火和人質釋放協議框架，把部隊撤回至協議劃定的界線。

在以軍完成撤離的72小時內，哈瑪斯將會釋放48名人質，並會讓20名倖存人質優先獲釋。加薩媒體報導，在以軍撤出的地區，已經開始有民眾重返家園。

صور خاصة للعربية لعودة نازحين لمناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي في خان يونس #فلسطين #غزة#قناة_العربية pic.twitter.com/gMi1CM40TQ — العربية (@AlArabiya) October 10, 2025

在此之際，美國總統川普預計13日抵達以色列。根據Channel 12取得的消息，川普預計13日上午9時過後抵達班古里昂機場（Ben Gurion Airport），將受到正式的歡迎儀式，接著他將會直接前往耶路撒冷議會，並發表演說。

報導稱，川普此行是在以色列與哈瑪斯簽署停火暨人質協議之後所安排，預計川普在議會發表完演說之後，將前往機場準備離開。若消息屬實，這代表川普並未安排時間前往特拉維夫人質廣場。