加薩停火協議「1年多前就擬妥」　納坦雅胡硬等川普上台

▲美國總統川普與以色列總統納坦雅胡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列獨立談判專家巴斯金（Gershon Baskin）爆料，他早就把「條件相同」的加薩停火協議提交給美國前總統拜登，卻因為總理納坦雅胡拒絕，擱置超過1年。

巴斯金9日撰文表示，「這項協議很久以前就可以完成了，哈瑪斯2024年9月就同意了完全相同的條件，也就是後來所謂的『三周協議』，我還收到阿拉伯語和英語的書面及語音訊息。」不過，以色列官方談判代表當時回應，「總理不同意結束戰爭」。

巴斯金提出這項草案時，美國首席談判官麥古克（Brett McGurk）也在努力推動自己版本的「糟糕協議」，並且不願放棄。他宣稱，美國談判團隊其他成員，就跟自己一樣沮喪，因為無法說服拜登與其官員，認真看待他已擺在拜登桌上的方案。

至於另外一個斡旋國卡達則表示，「如果美國不採納這個計畫，什麼事情都做不了，因為障礙就是以色列。」

巴斯金很快意識到，以色列人根本無意在華府政權更迭之前達成任何協議。去年12月26日，他與時任以色列國安局局長巴爾（Ronen Bar）會面時被告知，「不要再動用秘密管道，因為三周後就會達成停火協議」，「從那一刻起我就清楚明白，戰爭結束的唯一方法，就是川普總統做出結束戰爭的決定。」

於是，巴斯金改跟川普特使魏科夫（Steve Witkoff）建立秘密管道，「我知道談判不需要跟以方直接進行。以色列會接受川普強迫他們接受的任何條件。」