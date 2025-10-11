美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

▲從加薩物資發放中心看出去，可見以軍坦克在遠處部署。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國派遣中央司令部（CENTCOM）部隊前往以色列，負責監督總統川普斡旋達成的加薩停火協議執行情況，並且建立軍民聯合指揮中心。

《福斯新聞》報導，美軍預計11日抵達以色列，監督停火協議的執行狀況。一名美國高官透露，這次部署軍事人員全部來自中央司令部，隨著停火協議展開，將設立軍民指揮中心。

這些軍人其中一些從美國本土調派，另一些原本就駐紮在中東地區。他們大多數都是陸軍，專精於後勤、安全、工程和運輸等領域，但都不會進入加薩走廊執行任務。

一名美國官員也證實，中央司令部司令庫珀海軍上將（Adm. Brad Cooper）在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El-Sheikh）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫什納（Jared Kushner）舉行會談，而他目前已經飛往以色列。

川普8日宣布以色列與哈瑪斯達成停火協議第一階段，以色列軍方也於10日宣布停火協議將於當地時間中午12時生效，並且已經把部隊撤至協議劃定的界線。至於哈瑪斯也必須在72小時內釋放人質。

魏科夫10日表示，中央司令部已確認以軍完成第一階段撤軍，並承諾在兩周半內建立停火監督指揮中心。