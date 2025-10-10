洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

▲韓國瑜、賴清德、蕭美琴於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德發表任內第二次「國慶演說」，在4450字講稿中，共提到中華民國2次、台灣51次。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，今年國慶講話令人深感遺憾，通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥違憲的兩國論思維，更令人難以接受的是，如果一個人高舉「中華民國」旗號，卻不願正面承認歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

洪秀柱稍早發文慶祝「中華民國114歲生日快樂」，她表示，十月十日，是屬於中華民族覺醒的日子，1911年的武昌起義，推翻了帝制、創立了亞洲第一個民主共和國——中華民國。這是民族自強的起點，也是近代中國追求自由、民主、民生的火種。

洪秀柱表示，抗戰八年，抵抗的是日本帝國主義的侵略；勝利光復後，政府遷台，兩蔣領導下建設台灣，讓這片土地成為三民主義的模範省、自由中國的典範。這段歷史，不僅是榮光，更是大家的根。

洪秀柱話鋒一轉提到，然而，今年的國慶講話令人深感遺憾。通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文卻充斥著違憲的兩國論思維，把兩岸分割成「兩個國家」，刻意切斷歷史脈絡，模糊了中華民國的法理主權。

洪秀柱指出，更令人難以接受的是，國慶日為何是十月十日？那是因為這是武昌起義的紀念日，是中華民國誕生的起點。如果一個人高舉「中華民國」的旗號，卻不願正面承認這段歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

洪秀柱認為，歷史不是包袱，是方向盤。忘本者，無以立國；失根者，難以長存。大家相信，台灣這幾年的倒退，只是歷史的逆流，而不是終局，當謊言被時間沖淡，真實會重新發光。

洪秀柱強調，中華民國存在，不因誰的口舌而增減，是革命的成果，是抗戰的勝利，是人民的信念，更是大家共同的家。讓大家以信念守護，以行動延續，祝中華民國114歲生日快樂，願青天白日，普照大地。

▼洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）