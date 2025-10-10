遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

▲中國國安部號稱揭露民進黨長期暗中操縱、豢養網路「水軍」，公布三名負責人，包括軍情局人員 。（圖／翻攝自中國國安部微信公眾號）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸國安部今（10日）指控我國國防部軍情局情戰官指揮一家藝術公司，對中國大陸展開反宣破壞活動，不僅歪曲史實與抗戰歷史，也煽動網友對立情緒。對此，軍情局回應，中共於我國國慶期間，散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，污衊國軍之慣用伎倆，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當。

國慶日10日登場，但中國大陸國安部指控，民進黨為推行其「台獨」分裂圖謀，暗中豢養網路「水軍」，潛伏在境內外各類網絡社交平台，炮製虛假信息，散播「台獨」分裂謬論；國安部也點名軍情局三處林姓女中校情戰官（化名林某菲）指揮「王氏研創藝術公司」對中國大陸展開反宣破壞活動，不僅歪曲史實與抗戰歷史，也煽動網友對立情緒。

對此，軍情局下午回應，中共於我國國慶期間，散布此類不實訊息，係其長期運用各種手段，污衊國軍之慣用伎倆，企圖對內籠絡民心，掩蓋其施政失當；對外引用內國法規，系統性操作輿論，型塑長臂管轄、打擊我軍民士氣。軍情局表示，將持續依情報政策指導，縝密執行各項情報蒐研工作，以維護國家。