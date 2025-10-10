韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

▲慶籌會主委、立法院長韓國瑜出席雙十國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

今（10日）是114年國慶日，擔任主席的立法院長韓國瑜在國慶大典上細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等，「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難」。對此，府方人士受訪表示，這是為國家慶生、面向國際很重要的場合，所以一個國會議長在國慶大典上用這種網路上不實的消息作為演講內容，老實說是蠻令人意外的。

韓國瑜在演說中表示，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍處在艱難困苦的重建，股市漲破2萬6，但大量勞工月薪不到3萬1000元，高達120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來。

對此，一位府方人士受訪時說，今天是國慶大典，這是一個對國家來說，是為國家慶生、面向國際很重要的場合，所以一個國會議長在國慶大典上用這種網路上不實的消息作為演講內容，老實說是蠻令人意外的。

這位人士說，國會議長選這個場合，這是台灣、對國際發聲很重要的典禮，韓國瑜在這裡對不同政黨做政治攻擊，我們是表達遺憾。