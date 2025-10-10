賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　對美採購首套NASAMS系統今年交付

▲美國先前也提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（資料照／翻攝推特）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日以「變局中奮起的新台灣」為題，發表國慶演說。他在演說中宣布，速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。據指出，相關系統都已在建置中，台灣今年對美採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）即是部署之一，首套最快今年交付，未來北中南都會區、東部重要基地，都有望納入相關系統的防護網。

賴清德在演說中，向國人和國際社會宣示：今年底將提出國防特別預算；明年度，我們的國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且也會在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。

賴清德也宣布，要加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。

▲韓國瑜、賴清德、蕭美琴於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）



對此，一位府方人士受訪時說，今天的演講是第一次跟國人、世界報告，台灣接下來即將會有新的防空系統，也是第一次亮相，命名為「台灣之盾」。

府方人士表示，今天特別講到「台灣之盾」，關鍵在於希望架構一個更嚴密也高攔截率的防空網，這對於確保整個國家的防衛韌性很重要，希望能夠讓國民生命財產安全，以及讓關鍵基礎設施維持正常運作。

這位人士說，在國際上，一些民主國家也有發展與運用類似的防空系統，例如美國陸續都有啟動這樣的防空網發展。台灣當然也是希望持續強化國防。從另一個角度來講，大家都知道維護台海和平至關重要，區域各國在因應中國威脅下都有增強國防投資，台灣也不例外。我們不希望成為區域安全的缺口，既然講到「和平來自實力」，在自我防衛上都希望能持續、多元、策略性地強化國防。

據了解，相關系統都已經在建置中，其中我國今年對美採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）正是部署之一。首套系統最快將於今年交付，屆時將肩負起台北中樞地區防空重任，NASAMS系統是各國在用於強化中樞、都會區、機場防禦上時常應用的系統，未來包括北中南都會區及東部重要基地，都有望能夠納入NASAMS系統的防護網內。