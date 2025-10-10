　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德10日發表國慶演說，涉及兩岸的篇幅明顯較去年縮短，也未再提及「兩岸互不隸屬」，但仍引起中國大陸強烈不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆下午批評，賴清德的講話顛倒黑白，混淆視聽，翻炒「民主對抗威權」謊言，老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。

郭嘉昆在記者會上指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海真正的現狀，「當前台海和平穩定最大的威脅是台獨分裂活動和外部干涉行徑，賴清德當局妄圖編造種種謊言，推進『以武謀獨』『以武拒統』只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。」

郭嘉昆強調，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，必須旗幟鮮明反對台獨，「台灣問題純屬中國內政，反對搞『兩個中國』『一中一台』，支持中國實現完全統一，是國際社會堅持一個中國原則的應有之義。」

▼總統賴清德出席國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

郭嘉昆說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法文件都確認了中國對台灣的主權，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果。

郭嘉昆指出，聯大第2758號決議從政治上、法律上、程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。不僅鄭重確認，充分體現了一個中國原則的「鐵規矩」，也是維護國際秩序的「硬道理」。任何試圖篡改歷史事實，挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬，也十分危險。

郭嘉昆還說，中方一貫堅決反對建交國與台開展任何形式的官方往來，奉勸少數竄台的外國政客，立即停止干涉中國內政，立即停止縱容支持台獨分裂行徑，這些錯誤言行，無論是為了一己私利，還是出於「以台制華」的險惡圖謀，都打錯了算盤，必將在中國實現完全統一的歷史大勢面前，撞得頭破血流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

陸整治網路言論　打擊「誇大災情」謠言

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

賴清德國慶未提「兩國論」　李振廣：看似收斂！實則升高對抗敵意

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

陸整治網路言論　打擊「誇大災情」謠言

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

賴清德國慶未提「兩國論」　李振廣：看似收斂！實則升高對抗敵意

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陸國安部又公布3名台獨水軍個資

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：不當狗解禁不了

陸劇帶紅城市！《慶餘年》拍攝地門票銷量增125%

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因

他夜困五台山遇「靈狐指路」？

更多熱門

相關新聞

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德發表任內第二次「國慶演說」，在4450字講稿中，共提到中華民國2次、台灣51次。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，今年國慶講話令人深感遺憾，通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥違憲的兩國論思維，更令人難以接受的是，如果一個人高舉「中華民國」旗號，卻不願正面承認歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

關鍵字：

賴清德國慶演說外交部

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面