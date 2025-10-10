陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德10日發表國慶演說，涉及兩岸的篇幅明顯較去年縮短，也未再提及「兩岸互不隸屬」，但仍引起中國大陸強烈不滿。大陸外交部發言人郭嘉昆下午批評，賴清德的講話顛倒黑白，混淆視聽，翻炒「民主對抗威權」謊言，老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。

郭嘉昆在記者會上指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海真正的現狀，「當前台海和平穩定最大的威脅是台獨分裂活動和外部干涉行徑，賴清德當局妄圖編造種種謊言，推進『以武謀獨』『以武拒統』只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。」

郭嘉昆強調，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，必須旗幟鮮明反對台獨，「台灣問題純屬中國內政，反對搞『兩個中國』『一中一台』，支持中國實現完全統一，是國際社會堅持一個中國原則的應有之義。」

▼總統賴清德出席國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）



郭嘉昆說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法文件都確認了中國對台灣的主權，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果。

郭嘉昆指出，聯大第2758號決議從政治上、法律上、程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。不僅鄭重確認，充分體現了一個中國原則的「鐵規矩」，也是維護國際秩序的「硬道理」。任何試圖篡改歷史事實，挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬，也十分危險。

郭嘉昆還說，中方一貫堅決反對建交國與台開展任何形式的官方往來，奉勸少數竄台的外國政客，立即停止干涉中國內政，立即停止縱容支持台獨分裂行徑，這些錯誤言行，無論是為了一己私利，還是出於「以台制華」的險惡圖謀，都打錯了算盤，必將在中國實現完全統一的歷史大勢面前，撞得頭破血流。