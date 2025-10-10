永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十國慶清晨，台南市政府升旗典禮現場不僅人潮滿滿，還出現一群熟悉的藍衣身影—永福國小自閉症巡迴班的「星星幫」孩子與家長們，他們多年來約定，每年國慶都要參加升旗並自主健行，至今已近20年，成為台南特殊教育圈裡最溫馨的一段傳統。

今年共有三個家庭、十餘名肯納兒與師長參與。當年國小的「星星兒」，如今不少已成為穩定就業的肯納青年。特教老師笑說：「看到孩子們長大，真的像看著自家孩子成才。」現場也上演一場別開生面的「國慶同學會」，有人聊攝影、有人分享新考駕照的喜悅，還有星星兒幽默地說：「想教那些愛打仗的大人學我們的情緒管理課！」惹得師長與家長笑聲不斷。

活動結束後，星星幫一行人還趕場參與水交社文化園區「晴空藝術節」，並預告下週將投入瑞復益智中心園遊會擔任志工，展現從「受助者」到「助人者」的轉變。永福楊淑晏校長指出，透過運動與社交活動，孩子們學會克服情緒障礙、融入群體，「他們的每一步，都在實踐平等與包容的教育精神。」

永福楊淑晏校長則說「今年連假很多，永福星星幫的孩子們也要學會如何規劃自己的休閒生活」，永福特教賴育誠老師則說「還好師長們教的沒有忘記！」，在參加國慶升旗時，星星兒得要先克服自己本身在溝通上的障礙和情緒問題，師長們在現場協助時，也慢慢覺得孩子們長大了，看到永福星星幫家族成員和一般民眾站在一起升旗，一起自主健行運動，星星兒家長說：感覺自家的星星兒更像一般人了，而且情同手足！

特教老師賴育誠補充，星星幫家族成員透過「運動處方」與「社交練習」，不僅強健體魄，也促進情緒穩定與人際互動。今年國慶日，他們再次站上升旗場，一起舉手敬禮、一起揮旗歡呼，場面溫馨感人。