　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十國慶清晨，台南市政府升旗典禮現場不僅人潮滿滿，還出現一群熟悉的藍衣身影—永福國小自閉症巡迴班的「星星幫」孩子與家長們，他們多年來約定，每年國慶都要參加升旗並自主健行，至今已近20年，成為台南特殊教育圈裡最溫馨的一段傳統。

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

今年共有三個家庭、十餘名肯納兒與師長參與。當年國小的「星星兒」，如今不少已成為穩定就業的肯納青年。特教老師笑說：「看到孩子們長大，真的像看著自家孩子成才。」現場也上演一場別開生面的「國慶同學會」，有人聊攝影、有人分享新考駕照的喜悅，還有星星兒幽默地說：「想教那些愛打仗的大人學我們的情緒管理課！」惹得師長與家長笑聲不斷。

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

活動結束後，星星幫一行人還趕場參與水交社文化園區「晴空藝術節」，並預告下週將投入瑞復益智中心園遊會擔任志工，展現從「受助者」到「助人者」的轉變。永福楊淑晏校長指出，透過運動與社交活動，孩子們學會克服情緒障礙、融入群體，「他們的每一步，都在實踐平等與包容的教育精神。」

永福楊淑晏校長則說「今年連假很多，永福星星幫的孩子們也要學會如何規劃自己的休閒生活」，永福特教賴育誠老師則說「還好師長們教的沒有忘記！」，在參加國慶升旗時，星星兒得要先克服自己本身在溝通上的障礙和情緒問題，師長們在現場協助時，也慢慢覺得孩子們長大了，看到永福星星幫家族成員和一般民眾站在一起升旗，一起自主健行運動，星星兒家長說：感覺自家的星星兒更像一般人了，而且情同手足！

▲永福國小自閉症巡迴班「星星幫」孩子與肯納青年於市府升旗典禮後自主健行運動，延續近20年的國慶傳統。（記者林東良翻攝，下同）

特教老師賴育誠補充，星星幫家族成員透過「運動處方」與「社交練習」，不僅強健體魄，也促進情緒穩定與人際互動。今年國慶日，他們再次站上升旗場，一起舉手敬禮、一起揮旗歡呼，場面溫馨感人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉反對派女領袖獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

更多熱門

相關新聞

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

洪秀柱轟：賴清德高舉中華民國旗號卻不承認歷史　國慶是慶祝什麼？

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德發表任內第二次「國慶演說」，在4450字講稿中，共提到中華民國2次、台灣51次。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，今年國慶講話令人深感遺憾，通篇除了開頭與結尾勉強提及「中華民國」，全文充斥違憲的兩國論思維，更令人難以接受的是，如果一個人高舉「中華民國」旗號，卻不願正面承認歷史，不願說出「我們抵抗的是日本侵略」，那麼他口中的「國慶」究竟是在慶祝什麼？

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

遭陸國安部控煽動網友情緒對立　軍情局反擊：污衊國軍掩蓋施政失當

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

賴清德打造台灣之盾「T-Dome」　首套NASAMS系統今年交付

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

關鍵字：

永福星星幫國慶肯納青年接力

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面