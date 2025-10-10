賴清德稱「沒有台灣就沒中華民國」　朱立倫：綠把「中國」讓給對岸

▲國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德9日在台中國慶晚會上疑似口誤，稱「沒有台灣就沒有中國」，後連忙修正為「中華民國」。對此國民黨主席朱立倫表示，賴清德口誤或真意，最重要就是做比一切都重要，如果堅持台灣、中國互不相容，這就是讓中華民國消失。

朱立倫受訪時被問及賴清德稱「沒有台灣就沒有中國」後修改為中華民國。朱立倫說，若賴清德承認中華民國等於中國的角度，就像台灣到處也有中國哪個企業，那都是中華民國的企業，那是國民黨一再的主張，民進黨現在完全把中華民國推掉，把這兩個字讓給對岸，把中華民國丟掉了，賴清德口誤或真意，最重要就是做比一切都重要，台灣是一個多元包容的，如果堅持台灣、中國互不相容，這就是讓中華民國消失。

另，針對賴清德希望打造類似以色列的「台灣鐵穹」（TAIWAN DOME）的防空系統等議題。朱立倫也說，國際上認為的雙D戰略，不但是要強健的國防，也要有對話交流減少衝突風險，現在國際局勢都非常清楚了，如果單靠戰爭沒法解決問題的，還是要對話交流才可以降低衝突風險。

鄭麗文同樣被問及此議題，鄭麗文說，賴清德可能也是高度關注國民黨選舉，被強力論述受到影響，賴清德終於知道台灣是屬於中華民國，也是中國。這個中國就是中華民國，賴清德不要再提兩國論了，無情戰火絕對不是人民期待的。

郝龍斌則說，看到賴清德今年的文告稍微平和一點，但他想看到的是像新加坡總理黃循財那樣，國慶文告除了講國家願景以外，也講了國家現在面臨的困難，以及國家應該要如何跟全民合作解決問題。譬如像關稅問題，兩岸緊張問題等，都希望總統在國慶演講可以清楚告訴人民，怎麼解決問題，讓人民對國家更有信心。

羅智強則認為，賴清德稱沒有台灣就沒有中華民國，這邏輯跟民進黨祕書長徐國勇腦袋的腦洞是一樣的荒謬，徐國勇之前說台灣沒有光復，凱達格蘭大道那間就不是總統府，就是總督府，現在說先有台灣，才有中華民國，不知道他的腦袋邏輯從哪裡長出來的，事實上，中華民國，就是國民政府8年對日抗戰，擊敗日本，光復收回台灣，中華民國、台灣的先後順序是非常清楚的，賴清德不要再說昧於歷史的話，這樣非常對不起國家。

至於打造防空系統，羅智強則說，該有的軍備要有，和平的投資不可無，國民黨主張兩岸和平，要有戰備，要有兩岸關係跟互信，國民黨執政做得到，為什麼民進黨做不到？國民黨要爭取再一次的政黨輪替，就是不希望讓台灣變成下一個烏克蘭。