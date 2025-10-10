國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

▲民眾參加府前活動相關整體維安檢查。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

114年國慶大會10日上午登場，今年大會的維安依舊維持高規格，在總統府左方寶慶路一側，國安高層與憲兵軍事高層進駐機動指揮；如以往慣例，於總統府頂樓，也安排狙擊手武裝待命。出席的藍綠立委則認同，今年維安等級有所提高。至於是否跟網紅館長日前說要斬首總統賴清德有關？綠委陳培瑜回應，本來總統、院長、重要國際嘉賓就會來，確實要重視維安，不見得跟他有關。

對於國慶大典，陳培瑜受訪時表示，台灣的生日大家一起出席，很多民進黨團成員都來了，台灣在國際的地位提高，重要的日子，大家一起出席。至於民眾黨主席黃國昌喊話，要賴清德回歸全民總統？陳指出，黃國昌什麼都賴清德已經不是第一次，他還有什麼問題不想問賴清德？請他先回答這個問題。

至於被爆有多位政要遭跟監，陳培瑜回應，如果有境外資金跟勢力介入，確實不可取，對於台灣的官員、民意代表，跟蹤的意圖是什麼？資料如何被應用？

今年維安部分，陳培瑜表示，說實話有比較嚴格，往年走進來管制線沒有這麼大一圈，今天也在比較遠的地方就被請下車，提高維安的等級，可能有他們的原因。

媒體追問，可能跟網紅說要斬首有關？陳培瑜回應，網紅本人現在在哪裡？本來總統、院長、重要國際嘉賓就會來，確實要重視維安，不見得跟他有關。以前委員進來是不用看包包，今年從最外層就要看，他們可能有相關情報要提高維安，確實強度升高許多。

藍委葉元之受訪時也認為，剛剛維安蠻嚴格，剛剛進來要把口袋東西掏出來，忘記去年有沒有掏了，原本管制口說八號，自己剛剛從二號，有警察說不行，但剛剛也有讓我進來，去年也是從這裡。

▼民進黨團書記長陳培瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



▼雙十國慶大會總統府前廣場進行場地佈置，而狙擊手也現身，高規格維安。（圖／記者徐文彬攝）

