　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

▲▼民眾參加府前活動相關整體維安檢查。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾參加府前活動相關整體維安檢查。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

114年國慶大會10日上午登場，今年大會的維安依舊維持高規格，在總統府左方寶慶路一側，國安高層與憲兵軍事高層進駐機動指揮；如以往慣例，於總統府頂樓，也安排狙擊手武裝待命。出席的藍綠立委則認同，今年維安等級有所提高。至於是否跟網紅館長日前說要斬首總統賴清德有關？綠委陳培瑜回應，本來總統、院長、重要國際嘉賓就會來，確實要重視維安，不見得跟他有關。

▲▼雙十國慶維安等級，藍綠立委認有感提高。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼民眾參加府前活動相關整體維安檢查。（圖／記者許靖騏攝）

對於國慶大典，陳培瑜受訪時表示，台灣的生日大家一起出席，很多民進黨團成員都來了，台灣在國際的地位提高，重要的日子，大家一起出席。至於民眾黨主席黃國昌喊話，要賴清德回歸全民總統？陳指出，黃國昌什麼都賴清德已經不是第一次，他還有什麼問題不想問賴清德？請他先回答這個問題。

至於被爆有多位政要遭跟監，陳培瑜回應，如果有境外資金跟勢力介入，確實不可取，對於台灣的官員、民意代表，跟蹤的意圖是什麼？資料如何被應用？

今年維安部分，陳培瑜表示，說實話有比較嚴格，往年走進來管制線沒有這麼大一圈，今天也在比較遠的地方就被請下車，提高維安的等級，可能有他們的原因。

媒體追問，可能跟網紅說要斬首有關？陳培瑜回應，網紅本人現在在哪裡？本來總統、院長、重要國際嘉賓就會來，確實要重視維安，不見得跟他有關。以前委員進來是不用看包包，今年從最外層就要看，他們可能有相關情報要提高維安，確實強度升高許多。

藍委葉元之受訪時也認為，剛剛維安蠻嚴格，剛剛進來要把口袋東西掏出來，忘記去年有沒有掏了，原本管制口說八號，自己剛剛從二號，有警察說不行，但剛剛也有讓我進來，去年也是從這裡。

▼民進黨團書記長陳培瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民進黨團書記長陳培瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▼雙十國慶大會總統府前廣場進行場地佈置，而狙擊手也現身，高規格維安。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼雙十國慶大會總統府前廣場進行場地佈置，而狙擊手也現身，高規格維安。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑞芳牛伏礦坑驚見「戴頭具」白骨！　疑淘金喪命
曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩3到4個地主了
快訊／國慶夜送肉粽！　路線恐強碰看煙火車流
快訊／南港citylink驚傳砍人！　19歲男中刀濺血
胡瓜怒寄存證信函給民視！　爆要掰了《大集合》原因曝
新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒
美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安獨自唱國歌笑：他們連假去玩啦

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主了

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒開發

王世堅神曲再進化！　熱血《堅定系》網友全點頭

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

賴清德國慶將拋6大關鍵力　談美關稅挑戰＋打造台灣鐵穹空防系統

新壽喊話中央「助輝達落腳北士科」　李四川突破1盲點：不理解

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安獨自唱國歌笑：他們連假去玩啦

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主了

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒開發

王世堅神曲再進化！　熱血《堅定系》網友全點頭

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

賴清德國慶將拋6大關鍵力　談美關稅挑戰＋打造台灣鐵穹空防系統

新壽喊話中央「助輝達落腳北士科」　李四川突破1盲點：不理解

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

彰化高鐵站旁6車被毀容！噴漆男落網　超扯動機曝：情緒不佳

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

瑞芳牛伏礦坑驚見白骨「頭戴頭具」　疑淘金迷路喪命！死亡逾半年

國慶日出遊「15處省公路易塞」　國道客運祭85折

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安獨自唱國歌笑：他們連假去玩啦

從眼睛鑑定腦健康　台大研究：「視網膜」能預警認知、身體退化

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

【天人永隔】睡夢中突遭「飛車奪命」！　台中茶葉行遭衝撞 年邁母當場身亡兒受傷

政治熱門新聞

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

新壽喊話中央　李四川突破1盲點：不理解

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

賴清德出席國慶晚會：絕不能放棄主權

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

冒名「吳思瑤」國慶要總統府開槍　本尊怒報警

賴清德國慶將拋6大關鍵力　談美關稅挑戰＋打造台灣鐵穹空防系統

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

更多熱門

相關新聞

國慶日出遊「15處省公路易塞」　國道客運祭85折

國慶日出遊「15處省公路易塞」　國道客運祭85折

今天是國慶連假首日，出遊車潮湧現，公路局預估省公路將有15處易塞路段，包括台9線蘇花路廊，公路局表示，國道客運推出85折優惠，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安笑曝近況

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

關鍵字：

國慶維安總統賴清德監控國民黨民進黨陳培瑜葉元之館長

讀者迴響

熱門新聞

薇閣「學5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

更多

最夯影音

更多
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面