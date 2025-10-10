直擊／新住民代表領唱國歌　巨幅國旗吊掛進場

▲114年雙十國慶大會，CH-47SD契努克直升機吊掛國旗進場。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國慶大典今（10日）登場。在三軍儀隊進場後，司儀隨即宣佈唱國歌，天空中的CH-47運輸直升機同時吊掛巨幅國旗進場。國歌部分，由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。

此次國慶開場由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀；再來由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術與精準隊形變換，並演出2024年世界12強應援歌曲「就一起」。

緊接著由新民高中表演藝術科演出「綻放島嶼 福爾摩沙」，舞者結合音樂拿出橘色、綠色與黃色的枝葉與花束合植「希望之樹」，象徵生生不息；再來是屏東南榮國中行進管樂團（NZMB）以百人編制結合管樂、打擊與旗舞，呈現堅毅團結。序幕壓軸由莊敬高職表演藝術科，融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊演出「Taiwan！Beat Up！節奏炸出台灣魂」。

國歌演唱環節，此次邀請優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮以及全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」共同演唱。

國歌響起時，CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，飛越總統府前方廣場上空；隨後國慶禮讚，由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」演出。

▼114年雙十國慶大會，新民高中演出「綻放島嶼 福爾摩沙」。（圖／記者林敬旻攝）

▼114年雙十國慶大會，三軍樂儀隊演出。（圖／記者林敬旻攝）

▼114年雙十國慶大會，太鼓隊演出。（圖／記者林敬旻攝）