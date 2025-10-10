　
    • 　
>
政治

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨雙十國慶於中央黨部前舉行國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今（10日）是雙十節，國民黨早上8點在中央黨部前自辦升旗典禮，這是黨主席朱立倫任內最後一次舉辦升旗活動，除邀請前主席馬英九、吳伯雄出席外，6位主席候選人也與會。朱立倫會後受訪時笑稱，「今天看起來，我最輕鬆」，不過他也強調，今天6位黨主席候選人都在，相信每位都是希望國民黨、中華民國更強更好，大家就秉持這樣目標，雖然意見也許會不同，但最重要就是要團結大家。

國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、立委羅智強、前立委鄭麗文、前國大代表蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。6位候選人今早均出席今早的黨中央升旗典禮。

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫致詞指出，民國114年在中華民國歷史上也是非常重要的一年，今年是國民黨創黨總理、國父逝世一百週年，他們緬懷國父當年領導革命，創建中華民國，希望後世永遠記得國父偉大的事蹟，為國家、民族、民權、民生所做的努力與貢獻；今年也是抗戰勝利、台灣光復八十週年，國民黨立法院黨團於上會期，全黨團結一致通過恢復讓台灣光復節成為國定假日，就是要讓國人深刻理解抗戰勝利八十週年，不但是蔣中正委員長帶領的抗戰，同時也是讓台灣光復的最重要日子，因為抗戰的勝利才有台灣的光復，有台灣的光復才有今天的民主自由，才有今天繁榮富庶的台灣。他表示，國民黨為抗戰勝利、台灣光復八十週年舉辦了一系列的慶祝與紀念的活動，謝謝大家共同參與。

對於近日的黨主席選舉，朱立倫也說，並感謝大家過去4年來一起改革國民黨，讓國民黨能內造化、年輕化、國際化、輕量化，希望未來持續讓國民黨更好、更強。他表示，目前正進行的黨主席選舉，六位傑出的黨主席候選人都身負很重要的任務，就是如何團結國民黨、讓國民黨更好更強？他相信下周六選出的黨主席、11月1日正式就任之後，一定可以讓國民黨更好、更團結、更強，面對2026的挑戰一定要贏，2028重返執政，共同守護中華民國，共同讓中華民國更好、更強，這是所有國民黨人共同的目標。

在升旗典禮的會場，朱立倫也一一向6位候選人致意，更與鄭麗文擁抱，朱立倫再說，六位都一樣，都是大家加油，每位都是黨內同志，也許選舉不同策略戰法，同樣的，朱立倫可以受委屈、國民黨不能受委屈，「大家罵我可以，但不能罵國民黨」，希望國民黨更好更強，黨主席的是要當政治明星，黨主席不是第一線的選手，既然要當總教練就是投手打不好、球隊不好都該罵總教練，總教練就是要承擔這一切，6位也該有這樣的覺悟，未來應該要承擔支持者的責難，這樣才可以承擔。

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）
 

10/08 全台詐欺最新數據

輝達台灣總部因北士科T17、T18土地問題卡關，台北市副市長李四川昨日表示，新光與台新人壽合併時，市府可不同意合約主體變更並解約，但一定會被告，土地也可能被假扣押，形成僵局。新壽則認為是強迫解約。對此，蔣萬安今（10日）上午受訪時先是冷笑直言，所以如果是那樣，就不是合意解約，接著說，目前T17、T18這3年閒置，荒煙蔓草，沒有開發行為，市府不容許。

