陸央行推8項重大金融開放政策　設立數位人民幣國際運營中心

▲2025陸家嘴論壇。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025陸家嘴論壇今（18）日在上海浦東舉行，論壇主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，為期兩天，由中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

▲大陸央行行長潘功勝。（圖／翻攝微博）

大陸央行行長潘功勝在開幕致詞時提出8項重大金融政策，一是設立銀行間市場交易報告庫，高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控和金融市場監管。

二是設立數位人民幣國際運營中心，欲推動數位人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

三是設立個人徵信機構，為金融機構提供多元化、差異化的個人徵信產品，進一步健全社會徵信體系。四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點，創新業務規則，支持上海發展離岸貿易。

五是發展自貿離岸債，遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。六是優化升級自由貿易帳戶功能，實現優質企業與境外資金高效融通，提升跨境貿易投資自由化便利化水平，助力上海高水平對外開放。

七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新，包括開展航貿區塊鏈信用證再融資業務、「跨境貿易再融資」業務、碳減排支持工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。

八是會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易，推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。