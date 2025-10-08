　
    • 　
>
國際

日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著颱風眼，感到一陣恐懼

▲▼日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著它的眼睛，感到一陣恐懼。（圖／翻攝@Astro_Kimiya）

▲日本籍太空人油井龜美拍下第22號颱風「哈隆」，認為外觀就像「龍的巢穴」。（圖／翻攝@Astro_Kimiya）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年第22號颱風「哈隆」在今天上午8時達到強烈颱風等級，目前位於台北東北東方逾千公里的海域。根據最新路徑預測，哈隆將先往北移動，之後轉向東北，雖然不會直接影響台灣，但其外圍環流可能在今、明兩天影響日本關東地區的天氣狀況。

日本籍太空人油井龜美也於社群平台上分享，自己從外太空拍攝哈隆颱風的照片。他表示，臨睡前想將颱風22號的最新狀況與大家分享，於是特地拍下照片。他感嘆，哈隆颱風在短時間內勢力大幅增強，並形容颱風眼宛如「龍之巢」，令人感到震撼。他也提醒大家要多留意路徑預報並提高警覺。

油井龜美也的貼文引發日本網友熱烈回應，許多人紛紛留言表達驚嘆，有人把颱風眼比喻為動畫《天空之城》中的場景，也有網友打趣說看不見「拉普達」，或感謝油井帶來珍貴的太空視角。

部分網友認為，從國際太空站拍攝的颱風照片最能看出雲層厚度，並希望颱風不會造成嚴重災情。還有人表示，颱風的形狀像是洗衣機或浴缸的水流，甚至有人感受到大自然的美麗與震撼。

▲▼日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著它的眼睛，感到一陣恐懼。（圖／翻攝@Astro_Kimiya）

▲▼日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著它的眼睛，感到一陣恐懼。（圖／翻攝@Astro_Kimiya）

▲▼日本太空人拍下「龍的巢穴」　驚呼：看著它的眼睛，感到一陣恐懼。（圖／翻攝@Astro_Kimiya）

更多新聞
快訊／顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」

颱風日籍太空人油井龜美照片天氣

