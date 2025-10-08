明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

▲輕度颱風娜克莉。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

輕度颱風娜克莉預計周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，對台灣沒有影響。明、後天基隆北海岸、宜蘭及恆春降雨較多，花東及大台北為零星降雨。周六水氣較多，北海岸、東半部及恆春也有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉颱風今天下午生成，未來路徑跟哈隆颱風一樣，先偏西北到日本南方海面，再往東北方向轉，預計周六至下周一最接近日本南方海面，對台灣沒有影響。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，明、後天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及恆春降雨較多，花東及大台北為零星雨，其他地區晴到多雲，午後苗栗以南山區及南部地區有局部短暫雨。

他表示，周六起東北季風減弱，環境轉為東風，並持續到下周三，僅周六水氣較多，北海岸、東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有雷陣雨，下周日至周三東半部及恆春有零星短暫雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，明天桃園以北、東半部高溫略降為31至33度，其他地區仍有32至34度，南部局部有36度以上。周五高溫又回升，各地都有32至34度。下周末有機會迎來另一波較強東北季風，屆時溫度降幅會較明顯。另外，周日北海岸及馬祖有長浪，提醒民眾留意。

他也說，目前南海仍為低壓區，周六後還是有熱帶系統發展機會，還要再觀察。

▲國慶連假天氣。（圖／氣象署提供）