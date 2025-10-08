國慶連假「南部高溫36度」！全台天氣一次看　降雨區域出爐

▲氣象署發布氣象預報，說明國慶連假期間的天氣狀況。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象署發布國慶連假天氣預報，提醒民眾國慶期間各地天氣依舊偏熱，外出應多補充水分。基隆、北部及宜蘭地區在國慶日當天有零星短暫陣雨，苗栗以南山區及南部地區午後則須留意雷陣雨，山區及溪河活動應注意天氣變化與安全。

氣象署指出，10日國慶日當天東北季風減弱，僅基隆北海岸、東半部、大台北地區、恆春半島及馬祖有局部或零星降雨；西半部及離島地區以多雲到晴為主，僅午後南部與山區偶有陣雨。中午前後氣溫可達27至33度，戶外參與活動應注意防曬與補水。

此外，金門、澎湖及中部以北沿海空曠地區仍有強風，須留意安全。8日至10日適逢年度大潮，澎金馬及西北沿岸漲潮期間，可能出現海水倒灌或局部積水情形。

▼氣象署公布國慶連假的天氣情況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署）



基隆北海岸、東半部及恆春半島等地區，11日有局部短暫雨，西半部及離島多雲到晴，午後中南部與山區仍有雷陣雨機率。當天基隆北海岸與馬祖亦可能出現長浪，進行海上或岸邊活動者須提高警覺。

12日風向轉為東風至東南風，水氣減少，東半部、恆春半島與馬祖有零星降雨，其他地區及金門、澎湖則多雲到晴，午後中南部山區仍有局部雷陣雨。氣象署並提醒，目前「哈隆」與「娜克莉」兩個颱風對台灣無直接影響，但前往日本旅遊者應留意颱風動態及航班資訊。