國慶連假半個台灣有雨　「哈隆變強颱」赴日旅遊要留意

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD26今天上午生成，未來朝日本南方海面移動，對台灣影響不大；哈隆颱風則已增強為強颱，今、明天前往日本要留意。未來一周受東北風影響，降雨機率增加，國慶連假期間北海岸、東半部及恆春要留意短暫雨勢。

▲熱帶性低氣壓TD26。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員林秉煜表示，未來一周東北風及東風影響，基隆北海岸、東半部、恆春降雨機率高，大台北山區也有降雨機率，午後南部地區及各山區有雷陣雨，周六起中部午後雷陣雨機率也高。溫度方面，由於大陸高壓帶來的東北風通過較暖陸地已經變性，因此台灣溫度沒有太大變化。

林秉煜指出，鵝鑾鼻東北東方1800公里的哈隆颱風已增強為強颱，提醒今、明天前往日本的民眾要留意。鵝鑾鼻東南東方1900公里海面也有熱帶性低氣壓生成，將朝西北移動到琉球南方海面，未來朝日本南方海面移動，對台灣影響不大。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



他表示，目前台灣北邊海面有零星對流發展，主因東北風遇到較暖空氣產生，基隆北海岸、大台北山區降雨機率相對高，今、明天基隆北海岸、東北部及恆春有短暫陣雨，花東也有零星降雨，午後苗栗以南山區、南部地區有雷陣雨。

他指出，周六環境轉為東風，東半部降雨機率高，午後雷雨範圍廣。下周日至周二為東風到東南風環境，東半部、恆春半島有零星雨，中南部地區及北部山區為午後雷陣雨。

溫度方面，林秉煜表示，西半部高溫約34至35度，東半部31至32度，竹苗、台中及台南要留意局部36度。另外，周日基隆北海岸、馬祖要留意長浪。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）