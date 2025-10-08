可能有雙颱！　「娜克莉」最快明生成路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

可能雙颱共舞！氣象專家賈新興表示，關島北方的熱帶擾動今日有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周四有增強為今年第23號颱風「娜克莉」（ Nakri）的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。根據國際命名，「娜克莉」由柬埔寨提供，指夜香木。

▼目前西北太平洋有一個哈隆颱風、一個熱帶擾動95W。（圖／翻攝JTWC）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周四、周五受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨；周六東北季風減弱，午後桃園以南、宜花東有零星短暫陣雨；周日、下周一午後苗栗以南、花東有零星短暫陣雨。

賈新興分析，下周二花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、嘉義以南、宜花東有零星短暫陣雨；下周三宜花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、彰化至嘉義、宜花東有零星短暫雨。

賈新興指出，中度颱風哈隆將慢慢從日本東南方外海，往東北方向走；而位於關島北方的熱帶擾動95W，今日有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周四有增強為娜克莉颱風的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

