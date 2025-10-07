遭柯志恩指與砂石案關係匪淺　賴瑞隆轟抹黑：已委請律師明早提告

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨立委柯志恩與高雄市議會國民黨團今（7日）召開記者會，誣指某涉嫌違法盜採砂石案與民進黨立委賴瑞隆團隊有關，賴瑞隆痛批，他與國民黨指涉的該位地主及全國黨代表完全不認識，何來關係匪淺？柯志恩、高雄市議員許采蓁為了選舉不經求證惡質抹黑，他已正式委請律師明天早上提告，以訟止謗。

賴瑞隆表示，柯志恩與國民黨團為了選舉骯髒手段盡出，胡亂造謠抹黑。賴瑞隆重申，他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識，何來關係匪淺？為了選舉惡質造謠抹黑，已正式委請律師提出告訴，以正視聽。

賴瑞隆強調，在盜採砂石案第一時間，他已提出《土石採取法修正案》，未經許可採取土石者罰緩，從現行處新台幣500萬元以下罰鍰提高到5億元以下罰鍰，用重罰來嚇阻犯罪；且違法採取土石將按日連續罰金額100萬元以下提高到1000萬元以下。

賴瑞隆表示，已正式委請律師明天上午向柯志恩、許采蓁提出告訴，不僅以正視聽，更要正告柯志恩及國民黨，高雄早已看透「國民黨造謠產業鏈」，每次選舉就每次抹黑，不認真為高雄爭取財政及建設，選舉只想靠抹黑過關，高雄人不認可也不接受。