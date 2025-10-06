　
社會 社會焦點 保障人權

高雄長照女嫁老榮民「9天拿到房就閃」　法院准離婚但拿不回房

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲榮民示意圖。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名93歲的退役榮民小黎（化名），因健康狀況需要照護，於2022年4月與長照女小美（化名）結婚。不過，婚後僅過了9天，小黎名下的高雄房地產便被過戶到小美名下，隨後小美就搬離並未再同住。高雄少年及家事法院於2024年9月16日判決，認定兩人婚姻已無法維持，准予離婚，訴訟費用由小美負擔。

根據判決，小黎表示，婚後3天內，小美即要求將房產贈與，自己因擔心遭受傷害，只能交出身分證、印章及房產所有權狀給小美保管。小黎強調，並無贈與房產之意，但小美卻於隔日偽造簽名及蓋章，完成房產過戶。房產過戶後，小美隨即於4月29日搬離，之後未主動聯繫或照顧小黎，使他獨居無人照料。小黎之子也向法院證稱，父親被帶去結婚、房子被過戶後，他立即陪同父親到派出所備案，並試圖聯絡小美未果。

小美則辯稱，過戶房產是雙方結婚前的約定，且所有證件都是小黎主動交付，過戶流程也有公務人員確認，否認偽造文書。她表示自己因身體不適暫時搬回旗山住所，之後曾回房地等小黎回來，並強調兩人相處融洽，認為離婚是小黎子女要求。

法院調查後認為，兩人自2022年4月29日分居至今，期間小美未主動探視或照顧高齡小黎，也未積極修復關係，僅消極等待。小黎在庭上坦言，「我要離婚，我結婚的目的是我跌倒了有人叫救護車，有人照顧我，可是她有另外的心態，她想要我的房子，她什麼事情都不告訴我，我跟她格格不入。」而小美則表示，每次小黎回房地，她都會全程錄音，認為需要自保。

此外，判決指出，分居已超過3年，夫妻間已無互信及扶持，婚姻僅剩形式，已達難以維持婚姻的重大事由。雖然小美不同意離婚，法院仍認定婚姻基礎已破裂，依民法規定准予離婚。至於房產部分，由於相關撤銷贈與及偽造文書訴訟已遭駁回，房子最終仍歸小美所有。

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中職36年例行賽落幕！個人獎出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄榮民離婚房地產老少配

