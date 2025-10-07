　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌提2026選舉戰略　喊台南、高雄沒拿下一席就辭黨主席

▲郝龍斌出席軍系挺好的記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

距國民黨主席選舉剩不到2周，國民黨今（7日）舉辦首場實體政見發表會。郝龍斌發言時宣示，2026選舉一定是要「固北、穩中、強南」，2026年高雄、台南國民黨至少要拿下一席，若沒有，他馬上辭職，「民進黨目前天怒人怨，若國民黨仍打不贏，那是黨主席的責任」。

郝龍斌表示，這場選舉非常重要，尤其進入白熱化階段，很多負面選舉手段都出現了，包括造謠、假民調、網軍攻擊等。他感到非常遺憾，強調「選前要和諧、選後一定要團結」，國民黨過去的失敗就是「自己打敗自己」。面對外界謠言，一定要澄清。他說，參選這段期間外界傳出「與朱立倫密室協商」的說法完全不實，他兩年前至今從未在私下場合見過朱立倫，也沒有任何接觸或連繫，僅徵詢許多黨內人士的意見，從未問過朱立倫。

郝強調，外界的「密室協商」說法不僅不實，更會傷害黨的形象，「選舉一時的黨內攻擊，傷害很大，誰在破壞黨，我們絕對不支持。」

郝龍斌強調，自己從未以負面言詞攻擊黨內同志，「禁得起考驗」。但他也坦言，看到不少不當留言與假民調，讓黨員同志困惑，民調沒問題，但這些數據哪裡來的？誰發的？誰做的？通通沒有，這些做法沒有必要，只會造成內部紛擾。

對於外界批評「郝龍斌沒有投入反大罷免行動」，他也嚴正駁斥。郝指出，第一次在北市榮星花園的反罷免活動，就是由他與趙少康共同舉辦，「那是大罷免的第一場，直接把氣勢打起來」，他表示，幾乎所有大型罷免活動他都有參加，台中以北更協助15位立委募款，在資源不足的情況下仍積極參與，「說我沒出力是惡意中傷，也是破壞黨內團結。」

他提到，近期花蓮光復發生災情，在辯論會中他就曾強調，國民黨應與社會連結，「當光復有難，不能被人說只關注選舉，要跟民意站在一起，放下內部問題，去幫助鄉親。」但他指出，部分沒參加辯論的人反而攻擊他「怯戰 」，但他是參加過市長辯論會的人，他有在怯戰 嗎？他激昂說，如果有人願意跟他談兩岸，就來一對一挑戰，看看誰才是真正怯戰 。

郝龍斌表示，他親自前往花蓮慰問災民，也積極籌募所需物資，他當過紅十字會秘書長，而現在緊急救難已過，現在需要災後重建，要幫助他們恢復家園。後續需要水電志工參與，他也積極募集電鍋、電冰箱等生活用品，他已募集到數百萬元，今天更募集到2000個電鍋，這才是國民黨該做的事情，要讓鄉親知道黨對他們的關心。

郝龍斌也指出，目前黨每月開銷約需1000萬至1500萬，因此他第一個考量就是「是否有足夠的募款能力」，以確保黨務運作正常。他具體表示，若擔任黨主席，黨內經費由主席全權負責，「縣市長、議員、立委選舉經費都要有保障，不能沒錢跟民進黨打，我具體保證會處理好。」

郝龍斌接著宣示，2026選舉一定是要「固北、穩中、強南」，點名謝龍介與柯志恩是強力戰將，並強調「台南、高雄都有機會」。他說，2026至少要在南部拿下一席，若台南高雄市長沒有拿下一席，他馬上辭職。沒有2026，就沒有2028。他認為，民進黨目前「天怒人怨」，若國民黨仍打不贏，「那是黨主席的責任。」

郝強調，黨內團結與合作非常重要，他也有信心能促成藍白合，但國民黨必須先強大起來，才能在2026勝選，2028重返執政、下架民進黨。」最後他表示，2024會輸，是因為「有人有私心」，未來最重要的是「促成黨內團結與再度合作」，要以誠意合作、培養默契，讓國民黨重新贏回社會信任。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

