屏東阿北吃紅單「堅持沒超速」打官司抗罰　法官打臉：地上寫40

▲高雄茄萣區正順北路。（圖／取自Google map）

記者陳崑福／綜合報導

鍾姓男子去年10月晚間行經高雄茄萣區正順北路，因時速高達83公里，被測出超速43公里遭罰1萬2000元，還要參加講習他認為，主張該路段限速應為60公里，且標誌不清、照明不足。法院審理勘驗及監理單位說明，認定該路段轉彎角度近90度，為易肇事路段，速限早降為40公里，地面標字與標誌也清楚可辨，判鍾敗訴，仍要繳交1萬2000元罰款。

鍾姓男子於去年10月20日晚間駕駛自小客車，行經高雄市茄萣區正順北路近正順東路口，經雷達測速儀測得時速為83公里，超出速限40公里達43公里，被開單裁罰新臺幣1萬2,000元，並要參加道路交通安全講習。

鍾男不服提起行政訴訟，主張該路段應適用高雄市警局於2024年5月公告的速限規定，快車道速限為60公里，而非警方所稱的40公里。他並辯稱夜間燈光昏暗、速限標誌不明顯，難以察覺速限變更，認為罰單不當。

監理單位指出，該路段上游速限為60公里，但中後段（經過茄萣濕地公園後）接近正順東路，為90度轉彎易肇事路段，速限已降為40公里，並於照相桿前165公尺設置明顯的「警52」與「限速40」標誌，地面亦繪有「40」白色大字樣，駕駛應能辨識。警方舉發所據明確，並無不當。

法院審理後指出，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第85條及第179條規定，速限標誌與地面標字具有同等法律效力。現場不僅設有限速標誌，路面也清楚標示「40」，鍾男主張未見標誌或照明不足，並無具體證據可佐。

判決書進一步指出，公告所示「60／40」字樣並非區分快、慢車道速限，而是區分該路段上游與中後段不同速限。鍾男誤解公告內容，並未注意地面標字與標誌，顯屬駕駛未盡注意義務。認為鍾男確有「超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」之違規行為，裁處並無不當，判他敗訴。