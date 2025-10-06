帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

▲小薰(化名)被控多次接近並監視單身男子阿凱(化名)，遭檢方依跟騷法起訴。（圖／翻攝自pixabay）

高雄一名女子小薰(化名)遭控於2022年3月至2024年5月期間，多次接近並監視一名單身男性阿凱(化名)，甚至出現在阿凱住處附近與公園，讓阿凱心生畏懼、影響日常生活。檢方因此依跟蹤騷擾防制法提起公訴。然而，經橋頭地院調查後發現，兩人住家距離僅500公尺，生活圈幾乎重疊，且檢方所提出的人、物證不夠充分，無法確定小薰有跟蹤騷擾行為，因此判決小薰無罪。

阿凱為高雄某自救會成員，於2021年12月在自救會認識小薰。他認為小薰在得知他單身後，經常出現在自己住處附近與公園，甚至在他外出遛狗時準備食物餵他的愛犬，還曾送過早餐給他。

這些行為讓阿凱懷疑小薰是刻意為之、試圖追求自己，恐懼日常生活、出入受干擾，體重還一度爆瘦6公斤。阿凱遂提出跟蹤騷擾告訴。檢方認為小薰行為已符合跟騷法規定，遂將其起訴。

應訊時小薰則辯稱，她每天會經過阿凱住家旁的公園是為了運動，而該公園離自己住處很近；此外，她前往自救會當志工，也會經過阿凱住處旁的大馬路，並非刻意靠近。她並指出，自己在公園旁餵食流浪狗，不確定阿凱的狗是否會來吃，只是自己平常生活的一部分。

橋頭地方法院法官開庭審理，認為小薰與阿凱住處距離僅約500公尺，且兩人均常出入同一自救會，生活圈高度重疊，所以小薰經常出現在阿凱住處附近，可能僅屬日常生活路徑，並非刻意尾隨；且阿凱提供的照片、影片及檢察官勘驗報告，並未顯示小薰有守候、尾隨或監視等情形；小薰雖曾聊天、偶爾送早餐，但未曾表達追求、占有、性別歧視或控制意圖，屬一般友好互動，不符合法律規定的跟騷行為要件。

因此法官認為，檢察官提供的人證與物證尚未排除合理懷疑，無法確定小薰有犯罪意圖或行為，因此依無罪推定原則，判決小薰無罪。