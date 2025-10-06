　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲小薰(化名)被控多次接近並監視單身男子阿凱(化名)，遭檢方依跟騷法起訴。（圖／翻攝自pixabay）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄一名女子小薰(化名)遭控於2022年3月至2024年5月期間，多次接近並監視一名單身男性阿凱(化名)，甚至出現在阿凱住處附近與公園，讓阿凱心生畏懼、影響日常生活。檢方因此依跟蹤騷擾防制法提起公訴。然而，經橋頭地院調查後發現，兩人住家距離僅500公尺，生活圈幾乎重疊，且檢方所提出的人、物證不夠充分，無法確定小薰有跟蹤騷擾行為，因此判決小薰無罪。

阿凱為高雄某自救會成員，於2021年12月在自救會認識小薰。他認為小薰在得知他單身後，經常出現在自己住處附近與公園，甚至在他外出遛狗時準備食物餵他的愛犬，還曾送過早餐給他。

這些行為讓阿凱懷疑小薰是刻意為之、試圖追求自己，恐懼日常生活、出入受干擾，體重還一度爆瘦6公斤。阿凱遂提出跟蹤騷擾告訴。檢方認為小薰行為已符合跟騷法規定，遂將其起訴。

應訊時小薰則辯稱，她每天會經過阿凱住家旁的公園是為了運動，而該公園離自己住處很近；此外，她前往自救會當志工，也會經過阿凱住處旁的大馬路，並非刻意靠近。她並指出，自己在公園旁餵食流浪狗，不確定阿凱的狗是否會來吃，只是自己平常生活的一部分。

橋頭地方法院法官開庭審理，認為小薰與阿凱住處距離僅約500公尺，且兩人均常出入同一自救會，生活圈高度重疊，所以小薰經常出現在阿凱住處附近，可能僅屬日常生活路徑，並非刻意尾隨；且阿凱提供的照片、影片及檢察官勘驗報告，並未顯示小薰有守候、尾隨或監視等情形；小薰雖曾聊天、偶爾送早餐，但未曾表達追求、占有、性別歧視或控制意圖，屬一般友好互動，不符合法律規定的跟騷行為要件。

因此法官認為，檢察官提供的人證與物證尚未排除合理懷疑，無法確定小薰有犯罪意圖或行為，因此依無罪推定原則，判決小薰無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了
快訊／新北熱飆38度！　5縣市高溫警示
整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回
京都飯店火警！行動電源爆炸　2千人逃命
被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的
鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千！她嘆：壞人都不相信
「鋼鐵傘兵」秦良丰突PO文：真的累了！　嘆身體不適影響心態
7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回應了

帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

柯文哲被關1年全身病！陳珮琪痛批：裡面人畜共生　北所回應了

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回應了

帥男控遭女志工跟騷追求暴瘦6kg　法官認「生活圈重疊」判無罪

「鋼鐵傘兵」秦良丰嘆身體不適影響心態 　突PO文：真的累了

柯文哲被關1年全身病！陳珮琪痛批：裡面人畜共生　北所回應了

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

超速50公里慘吞1萬2罰單　騎士控測速陷阱…法官打臉：罰得沒錯

8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

情侶中秋驚魂！台南轉運站突遭怪男拉背包　女友制止還被打

壯碩通緝男遇警狂奔頻問：我怎麼了　跑不到50公尺就體虛被逮

保時捷「電動跑車策略大轉彎」！新一代718頂級款將搭6缸油電動力

魔鷹感性發文這兩天返鄉　「這一年充滿挑戰從未放棄...」　

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

快訊／新北熱飆38度　5縣市高溫警示

神話玟雨妻借錢給前夫　「倒數2個月產娃」含淚認：打過官司⋯

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

宮鬥劇女星中秋節宣布結婚！老公是外科醫…幸福喊：天公待我真好

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

社會熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

黃金葛汁摻水壺毒害男同學　3女童和家長被求償101萬

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

新店某醫院男子14樓墜落　卡1F遮雨棚亡

更多熱門

相關新聞

超速50公里慘罰1萬2　騎士控測速陷阱法官駁回

超速50公里慘罰1萬2　騎士控測速陷阱法官駁回

楊姓男子於去年4月騎機車行經屏東縣萬丹鄉188縣道，因超速超過規定時速40公里以上，遭警方以科學儀器取締開罰，分別處以12,000元罰鍰、吊扣牌照6個月。楊男不服提訴，主張警方測速設點不當、標誌距離不足300公尺並無明顯警示，屬「誤罰」，提出行政訴願；但法院審酌現場照片與取締示意圖後認定，標誌清晰可見、距離符合法規，駁回訴訟。

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

快訊／華新科技火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃

駕駛撞7車　拐杖伯「與死神擦肩」！

駕駛撞7車　拐杖伯「與死神擦肩」！

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

移工「野外誘姦」13歲新加坡少女！鞭刑6下

移工「野外誘姦」13歲新加坡少女！鞭刑6下

關鍵字：

高雄女子跟蹤騷擾無罪法院

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面