國際

川普：加薩談判進展迅速　第一階段可望本週完成

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普5日表示，哈瑪斯與「來自世界各地的多國」就釋放人質與結束加薩（Gaza）戰爭的談判「進展非常順利，且進行得相當迅速」，並透露技術團隊將於本週在埃及開會釐清最終細節，預期第一階段可望於本週完成。

川普（Donald Trump）在「真實社群」（Truth Social）上的貼文指出，「這個週末，我們與哈瑪斯（Hamas）及世界各地（包括阿拉伯、穆斯林與其他國家）進行了非常正面的對話，目的是釋放人質、結束加薩戰爭，更重要的是，終於讓中東實現長久以來追求的『和平』（PEACE in the Middle East）。」

川普透露，技術團隊將於當地時間6日在埃及=開會，釐清並處理最後的細節

「我被告知第一階段應該能在本週完成，而我正在要求所有人『加快腳步』（MOVE FAST）。我會持續關注這場延續了幾個世紀的衝突。」

他強調：「時間就是關鍵！若再拖延，將會引發大規模流血事件——這是沒有人想看到的情況！」

CNN分析師拉維德（Barak Ravid）指出，白宮內部目前對川普持續推動以色列與哈瑪斯達成停火協議「抱持相當樂觀態度」。

拉維德分析，隨著以色列上月在卡達發動針對哈瑪斯領袖的攻擊後，國際輿論對中東危機的憤怒「達到了沸點」，他形容那次事件「對許多人而言已經太過分」，象徵戰爭正升級到沒有人希望看到的方向。

他指出，川普抓住了對以色列總理的影響力，成功迫使交戰雙方坐上談判桌，「這不只是一次外交操作，而是川普藉機展現他在中東局勢中的槓桿能力。」

10/04 全台詐欺最新數據

川普：加薩談判進展迅速　第一階段可望本週完成

